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[스포츠조선 조윤선 기자] 애프터스쿨 출신 이주연이 아이돌 활동 당시 매니저의 철저한 감시 속에도 연애한 사실을 밝힌다.

20일(오늘) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 21회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)와 애프터스쿨 이주연-레이나가 충남 보령의 '제철 삼총사' 전어, 수꽃게, 대하를 제대로 즐기는 먹트립이 공개된다.

이날 네 사람은 대천항 수산시장에서 싱싱한 재료들을 직접 고른 뒤, 바다가 한눈에 들어오는 오션뷰 초장집으로 자리를 옮긴다. 탁 트인 절경에 곽튜브는 "이런 곳은 연인들이 오면 좋을 것 같다"면서 전현무에게 "형, 잘 아시잖아요?"라고 슬쩍 떠본다. 전현무는 쿨하게 "한때 꿰고 있었지. 여자친구 몰래 (맛집) 섭외해서 밤바다 보고 배 끊겼다고 하고…"라고 과거 연애사를 털어놓는다.

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이후 자연산 대하찜, 전어회와 전어구이, 수꽃게탕까지 '제철 한 상'이 차려지자 네 사람의 폭풍 먹방이 펼쳐진다. 특히 이주연은 대하 머리까지 쪽쪽 빨아 먹는 털털한 모습을 보이고, 이에 전현무는 "주연이가 아재 입맛이야"라며 웃는다.

그러던 중 전현무는 "애프터스쿨 멤버들이 모두 남자 아이돌에게 대시를 받았다던데?"라고 돌직구 질문을 던진다. 이주연은 "내가 했던 말"이라고 곧장 인정하면서 "당시에는 화장실 갈 때도 매니저가 따라붙었다. 그래도 어떻게든 연애할 애들은 다 한다"고 덧붙인다. 그러자 레이나는 "그중 한 사람이 바로 언니!"라며 철통 방어를 뚫고 연애를 했던 이주연을 언급해 현장을 초토화시킨다.

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이주연은 "이제는 결혼을 하고 싶다"면서 확 달라진 결혼관부터 2세에 대한 생각, 구체적인 이상형까지 고백해 모두의 귀를 쫑긋 세운다.

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과연 이주연의 그 시절 연애담과 달라진 결혼관이 무엇일지, 전현무-곽튜브와 이주연-레이나가 뭉친 신선한 '보령 제철 먹트립' 현장은 20일(오늘) 밤 9시 10분 방송되는 '전현무계획4' 21회에서 확인할 수 있다.

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한편 이주연은 2009년 애프터스쿨 멤버로 데뷔했으나 2014년 탈퇴 후 배우로 전향했다. 이주연은 과거 그룹 빅뱅의 지드래곤과 수차례 열애설에 휘말린 바 있다. 지난해 재결합설이 제기되며 다섯 번째 열애설이 터지자 지드래곤 소속사 측은 "지드래곤과 이주연의 열애설은 사실이 아니다"고 공식 입장을 밝혔다.