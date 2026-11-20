Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 서인영이 재혼을 앞두고 이번에도 프러포즈를 받지 않았다고 깜짝 고백해 눈길을 끌었다.

지난 19일 방송된 티캐스트 E채널 예능 프로그램 '서인영의 유행꼰대'(연출 이지선, 제작 스튜디오브레이브) 8회에는 방송인 양상국이 일일 수강생으로 출연했다.

이날 양상국은 유럽 축구 직관에 3천만 원을 투자하고, 강남 고급 아파트 테니스장에 스포츠카를 타고 다니는 럭셔리 스포츠 마니아이자 '개이서(개그맨+레이서)'로 소개됐다. 이에 양상국은 "과장이 많이 됐다"며 "거의 가짜 같은 인생이다"라고 해명했다. 그는 "축구 직관에 3천만 원을 실제로 쓰긴 썼다. 당시에 전 재산을 털었다"며 고급 아파트 테니스장 역시 비용을 내고 이용하는 것이라고 설명했다. 이어 10년째 현역 레이싱 선수로 활동 중이며 첫 세미프로리그 시즌에서 우승한 사실도 밝혀 축하를 받았다.

Advertisement

서인영과 양상국의 특별한 인연도 공개됐다. 두 사람은 2016년 '진짜 사나이'에서 만나 전우애를 쌓은 사이로, 서인영은 "사람이 힘들 때 정이 든다"며 양상국과의 각별한 인연을 떠올렸다.

본격적인 수업에서는 젊은 세대 사이에서 인기를 끌고 있는 이색 액티비티가 소개됐다. 먼저 좋은 기운을 얻기 위해 산을 찾는 '개운산행' 열풍이 화두에 올랐다. 관악산 연주대에서 소원을 빌기 위해 정상에서 인증사진을 찍는 데만 한 시간씩 기다리는 현상부터 외국인들까지 빠져든 K-등산 열풍이 조명됐다. 이어 전 세계적으로 확산한 등산 열풍과 함께 에베레스트 입산료가 성수기 기준 1인당 약 2100만 원에 달한다는 사실이 소개되자 양상국은 "에베레스트 너무했다. 누가 올라가냐"며 황당해 했다.

Advertisement

이어 달리기와 고강도 운동을 결합한 피트니스 레이스도 소개됐다. 샤이니 민호가 대만 대회에서 우승한 사실이 전해지자 양상국은 "민호는 얼굴도 잘생기고 체력도 좋고, 우리 같은 애들은 어떻게 사냐"며 부러워했다. 특히 세계기록 보유 선수가 경기 도중 대변 실금을 하고도 우승한 사례가 소개돼 충격을 안겼다. 이후 위생 문제로 논란이 불거지면서 해당 선수가 우승 기록을 자진 반납하고 사과한 사실도 전해졌다.

Advertisement

유연성을 높이는 '다리 찢기 학원'도 소개됐다. 서인영은 "연습생 시절 다리를 억지로 찢어서 허벅지 핏줄이 다 터졌다"며 과거를 회상했고, 세 사람은 직접 유연성 측정에 나섰다. 미미미누는 -2cm, 양상국은 -5cm를 기록한 가운데, 서인영은 유연하지 않다는 자신의 말과 달리 무려 25cm를 기록하며 압도적인 1위를 차지해 놀라움을 안겼다.

Advertisement

전 세계적으로 확산하고 있는 사우나 열풍도 살펴봤다. 서인영은 과거 사우나에 방을 예약한 뒤 친구들을 불러 밤새 놀았던 추억을 떠올리며 "식혜 한 잔 때리면서 밀린 때와 수다를 해결했다"고 말했다. 특히 사우나에서 자신을 알아보는 사람을 만나면 "나도 모르게 몸매를 신경 쓰게 된다"며 바디로션을 바를 때도 S라인을 의식한다고 밝혀 웃음을 자아냈다.

이어 달리기에 다양한 활동을 결합한 '멀티 러너' 열풍이 소개됐다. 러닝과 소개팅을 결합한 '나는 솔로 런'부터 수육과 막걸리를 즐기는 '수육런', 달리는 동안 버터를 만드는 '버터런'까지 독특한 러닝 문화가 등장했다. 이에 서인영은 "결국엔 소개팅이다"라고 반응했고, 양상국은 "우리도 촬영 접고 소개팅이나 하자"며 너스레를 떨었다.

Advertisement

특히 미미미누는 추운 날씨에도 실내에서 러닝과 요가, 명상, 공연 등을 한자리에서 즐길 수 있는 종합 스포츠 페스티벌 '비템포 코리아 2026 X F45(BEATEMPO KOREA)'를 소개했다. 크리스마스 연휴에 열리는 행사로, 단순히 달리기 기록을 겨루는 것을 넘어 다양한 운동과 문화 콘텐츠를 함께 경험할 수 있다는 점에서 관심을 모았다. 서인영은 "뭐야, 어디야. 이거 내 스타일이다"며 반색했고, 양상국 역시 "내가 가야 한다"며 적극적인 관심을 보였다. 특히 서인영은 "커플은 같이 가면 좋고, 솔로는 가서 만나면 되겠다"며 여자친구가 없는 양상국에게 참가를 추천해 웃음을 더했다.

이 밖에도 야생동물이 서식하는 사파리에서 펼쳐지는 마라톤과 만리장성의 가파른 계단을 오르내리는 마라톤, 막대말 인형을 이용한 '하비 홀싱', 사무용 의자 레이스 등 세계 각국의 기상천외한 액티비티가 소개됐다. 특히 아내 업고 달리기 대회에서 우승한 뒤 파트너에게 프러포즈한 참가자의 사연이 전해지자 서인영은 "이번에도 프러포즈를 안 받았다"고 깜짝 고백했다. 이를 들은 양상국은 "결혼해요? 언제?"라며 서인영의 재혼 소식을 뒤늦게 알고 놀라워해 웃음을 자아냈다.

마지막으로 스포츠 팬들의 남다른 열정도 조명됐다. 응원하는 축구팀의 유니폼을 상반신 전체에 문신으로 새긴 팬부터 어린이의 모자를 가로챈 테니스 관중의 사례까지 소개됐다. 팬들에 대한 이야기가 나오자 양상국은 최근 젊은 팬들이 자신을 '요예 삼촌'으로 알아본다고 밝혔고, 서인영 역시 어린 팬들이 자신을 '개과천선 서인영'으로 부르며 유튜버로 알고 있다고 전해 웃음을 안겼다. 방송을 마무리하며 양상국은 "촬영 자체가 액티비티였다. 서인영 씨 결혼도 알게 됐다"며 즐거웠던 촬영 소감을 전했다.

Advertisement

한편 '서인영의 유행꼰대'는 매주 목요일 밤 9시 E채널에서 방송되며, 웨이브, 왓챠, U+tv 모바일 등 OTT 플랫폼에서도 시청할 수 있다.