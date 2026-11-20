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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 31기 옥순이 자신을 '팔이피플'이라고 비난한 악플러를 공개 저격하며 분노를 드러냈다. 무료 선물 이벤트를 두고 공동구매를 위한 사전 작업이라는 의혹이 제기되자 직접 반박에 나선 것이다.

옥순은 20일 자신의 SNS에 누리꾼들과 주고받은 댓글을 캡처한 사진을 공개했다.

공개된 사진에서 한 누리꾼은 옥순이 진행한 선물 이벤트를 두고 "결론은 팔이피플 하는 거였네"라며 비꼬는 댓글을 남겼다.

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이에 옥순은 "난독증!!!"이라고 짧고 강하게 반응했다. 다른 누리꾼 역시 남의 일에 지나치게 간섭한다며 옥순을 두둔했다.

하지만 악플러는 여기서 멈추지 않았다. "팔이피플을 위한 빌드업 두고 봅시다용"이라는 댓글을 추가로 남기며 의혹을 이어갔다.

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옥순은 참지 않고 장문의 반박글을 남겼다. 그는 "근데 제가 만약 나중에 공구를 하는 사업을 하든 무슨 상관이세요? 공구가 범죄인가"라며 불쾌감을 드러냈다. "그리고 제가 음주운전을 했나요 AI로 사기 쳐서 대학을 가거나 취업을 했나요"라며 "실제로 학폭을 했나요 관심이 너무 지나치세요. 가던 길 가시길, 차단하기 전에"라고 강하게 경고했다.

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앞서 옥순은 지난 18일 SNS를 통해 자신이 추천한 제품과 관련해 공동구매를 준비하는 것이 아니라고 해명한 바 있다. 당시 그는 "공구 빌드업 하는 거 아닙니다. 지금은 공구할 여력도 안돼요"라며 최근 SNS 활동을 재개한 뒤 응원을 보내준 팔로워들에게 감사의 뜻으로 무료 선물 이벤트를 준비했다고 설명했다.

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옥순은 악플러와의 설전을 공개한 뒤에도 "이벤트 많이 참여해주셔서 감사합니다! 금요일 파이팅!"이라며 팬들에게 감사 인사를 전했다.

한편 옥순은 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 31기에 출연해 얼굴을 알렸다. 방송 당시 출연자들 사이의 따돌림 의혹에 휩싸였고 종영 이후에도 악성 댓글 피해를 호소했다. 지난달에는 허위사실 유포 등에 대한 법적 대응을 진행하고 있다고 밝힌 바 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com