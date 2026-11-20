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[스포츠조선 조윤선 기자] 전 야구선수 황재균이 춤 실력을 뽐내다가 일본 현지 방송 카메라에까지 포착됐다.

22일(일) 밤 10시 30분 방송되는 리얼 발품 로드 트립 MBN '디스이즈 현무로드' 10회에서는 일본 오카야마현 구라시키의 로컬 축제와 미식을 온몸으로 만끽하는 네 사람의 유쾌한 여행기가 펼쳐진다.

이날 네 사람은 구라시키 거리의 인파에 섞여 화려한 퍼레이드와 대규모 행진을 즐긴다. 흥이 무르익을 무렵, 이들은 노상에서 음료 주문에 나서는데, 이준-강미나-황재균이 맥주를 선택한 반면, '술알못' 전현무는 혼자 딸기우유를 주문해 웃음을 안긴다. 이때 현지 상점 직원은 강미나를 알아보면서 "한국에서 유명한 배우, 스타잖아요?"라며 반가워하고, 지나가던 현지인도 "너무 귀여워"라고 소리쳐 강미나의 현지 인기를 실감케 한다.

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이후 퍼레이드 대상 발표를 지켜보던 황재균은 상을 받지 못해 우는 아이들에게 웃픈(?) 위로를 건넨다. 그는 "괜찮아. 난 (야구할 때) 매년 못 탔어"라고 자폭해 모두를 폭소케 한다. 뒤이어 축제의 백미인 합동 댄스 타임이 펼쳐지자, 네 사람은 무대 바로 앞에 자리를 잡고 완전히 춤에 취한 모습을 보인다. 특히 황재균의 남다른 춤사위에 전현무는 "재균이는 (야구) 은퇴 후에 아이돌 챌린지도 많이 했잖아"라며 '엄지 척'을 보내고, 이들의 흥겨운 모습은 현지 방송 카메라에까지 담긴다.

축제가 끝난 뒤 전현무는 "가이세키 정식을 예약해뒀다"며 로컬 식당으로 향한다. 식당에 도착하자 이준은 맥주를 주문하지만 강미나는 수줍게 "혹시 잔술 있어요?"라고 사케를 요청해 애주가 면모를 드러낸다. 이후 네 사람은 11가지 코스 요리를 즐기며 행복해한다. 이 자리에서 황재균은 전현무와의 각별한 인연을 언급하며 "서로 집에도 놀러 가는 사이"라고 밝힌다. 전현무 역시 "내가 밖에서 만나는 사람이 다섯 손가락 안에 꼽히는데, 그중 한 명이 황재균"이라고 친분을 인증해 훈훈함을 더한다.

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로컬 축제부터 가이세키 정식까지 제대로 즐긴 네 사람의 일본 소도시 투어 현장은 22일(일) 밤 10시 30분 방송되는 MBN '디스이즈 현무로드' 10회에서 만나볼 수 있다.