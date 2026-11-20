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[스포츠조선 정유나 기자] 모델 겸 인플루언서 아옳이가 한의사 남자친구와 프랑스 파리에서 달달한 데이트를 즐겼다.

아옳이는 20일 SNS를 통해 남자친구 김형배와 프랑스 파리에서 여행을 즐기는 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 아옳이는 카멜 컬러의 롱코트에 고급스러운 미니백을 매치해 세련된 패션 감각을 뽐냈다. 남자친구 김형배 역시 코트를 입고 훤칠한 키와 훈훈한 분위기를 자랑해 눈길을 끌었다.

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특히 두 사람의 다정한 스킨십이 돋보였다. 파리 거리를 함께 걷던 김형배는 아옳이의 어깨를 감싸 안는가 하면, 추운 날씨에 자신의 코트 안으로 아옳이를 끌어안으며 애정을 드러냈다. 큰 체격의 김형배 품에 쏙 안긴 아옳이의 모습이 훈훈함을 자아냈다.

아옳이는 사진과 함께 "너무 추워서 이러고 다녔다. 못 봐주겠네 정말"이라며 "사진 누가 찍어주는 거냐는 댓글이 있는데 직원 데리고 간 반 출장 반 여행이다. 오전에 바짝 옷 사진 찍고 오후는 자유시간"이라고 설명했다.

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한편 아옳이는 2018년 카레이서 겸 사업가 서주원과 결혼했지만 지난 2022년 이혼했다. 지난 8월부터 한의사 남자친구 김형배와 공개 연애 중이다. 김형배는 동국대학교 한의학과를 졸업한 한의사로, 2대째 이어온 한의원 가업을 잇고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com