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[스포츠조선 정안지 기자]배우 강지환이 틱톡커로 변신해 라이브 방송을 진행하는 근황이 전해지면서 그가 한순간에 연예계를 떠나게 된 7년 전 성범죄 사건의 전말이 새삼 주목받고 있다.

강지환의 추락은 지난 2019년 7월로 거슬러 올라간다. 당시 그는 자신의 자택에서 TV조선 드라마 '조선생존기' 외주 스태프 여성 2명과 술을 마신 뒤, 이들이 자고 있던 방에 들어가 한 명을 성폭행하고 다른 한 명을 성추행한 혐의(준강간 및 준강제추행)로 긴급 체포됐다. 이후 준강간 및 준강제추행 혐의로 재판에 넘겨졌다.

사건 초기 강지환은 "술에 취해 전혀 기억이 나지 않는다"며 혐의를 부인했으나, 경찰 구속 이후 모든 범행을 인정하며 고개를 숙였다. 이 여파로 그는 주연작이었던 '조선생존기'에서 즉각 하차했고, 소속사와의 전속계약도 해지되며 사실상 연예계에서 퇴출당했다.

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법의 심판도 엄중했다. 강지환은 1심과 항소심에 이어 2020년 11월 대법원에서 징역 2년 6개월에 집행유예 3년을 최종 확정받았다. 이와 함께 사회봉사 120시간, 성폭력 치료강의 수강 40시간, 아동·청소년 관련 기관 및 장애인복지시설 취업제한 3년 명령이 내려졌다.

천문학적인 규모의 민사 소송도 뒤따랐다. 드라마 제작사 측은 강지환의 하차로 인한 촬영 중단 및 대체 배우 투입 등의 손해를 물라며 소송을 제기했고, 법원은 강지환과 전 소속사가 제작사에 총 53억여 원을 공동 지급하라고 판결했다.

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한때 다수의 작품에서 활약하며 인기를 얻었던 강지환. 그러나 2019년 성범죄 사건으로 유죄 판결을 받은 뒤 배우로서의 활동은 사실상 중단됐다. 오랜 침묵 끝에 전해진 그의 근황이 화제를 모으면서, 과거 사건과 그로 인해 이어진 법적 책임까지 다시 대중의 관심을 받고 있다.

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anjee85@sportschosun.com