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[스포츠조선 조윤선 기자] 김종국이 결혼 후 아내 앞에서는 절약 원칙마저 내려놓는 사랑꾼으로 변신한 가운데, 아내에게 물 사용량을 걱정하는 뜻밖의 질문을 받았다고 고백해 웃음을 안긴다.

오늘(20일) 방송되는 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 연예계 대표 '노총각'에서 결혼과 동시에 '사랑꾼'으로 거듭난 김종국이 'my 스타'로 등장한다. 이날 방송에서는 깨소금 냄새 풍기는 '새신랑' 김종국의 하루를 책임지게 된 '미혼' 비서진의 달콤쌉싸름한 수발기가 공개된다.

평소 한여름에도 에어컨을 절대 틀지 않을 만큼 남다른 절약 정신을 자랑하던 김종국이 아내 앞에서는 한없이 관대해졌다고 고백해 눈길을 끈다. 특히 김종국은 "아내라면 냉장고를 열어놓아도 못 본 척해야 한다"라며 파격적인 발언을 전한다고. 평소 사소한 낭비에도 질색하던 김종국이 아내 앞에서는 고수하던 절약 원칙마저 내려놓는다고 밝혀 관심을 모은다.

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그런가 하면, 김종국은 자신의 결혼 소식에 큰 충격을 받았다고 고백한 김광규를 향해 "결혼 무조건 해"라며 적극적인 결혼 권장에 나선다. 특히 이날 동행한 '비서진'에게는 폭풍 잔소리를 쏟아내던 김종국이 아내에게만큼은 "고집이 어디 있냐"라며 한없이 관대한 모습을 보인다고 밝혀 웃음을 자아낸다.

이어 김종국은 아내와의 현실적인 신혼생활 에피소드도 털어놓는다. 평소 아내에게만큼은 아끼지 않는다고 강조했던 김종국이지만, 정작 아내에게 뜻밖의 질문을 받았다는 것. 설거지하던 아내가 "(내가) 물을 너무 많이 썼어?"라고 물었다는 일화를 공개해 눈길을 끈다. 과연 연예계 대표 '짠돌이' 김종국의 아내마저 물 사용량을 신경 쓰게 된 사연은 무엇일지 궁금증을 자아낸다.

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여기에 김종국의 깜짝 2세 소망까지 공개된다. 김종국은 자신을 닮은 2세는 원치 않는다며 "(2세는) 무조건 아내를 닮아야 해"라는 뜻밖의 바람을 밝힌다고. 그런가 하면 김종국의 달콤한 신혼생활 이야기가 이어지던 중, 그를 연예계 최고의 '의리남'으로 꼽았던 이서진마저 결국 "소주 없니?"라며 불만을 터뜨렸다는 후문이다. 과연 김종국을 향해 남다른 신뢰를 드러냈던 이서진이 원성을 쏟아낸 사연은 무엇일지 기대를 모은다.

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'비서진'에게는 엄격한 잔소리를 퍼붓던 '테토남'이지만, 아내 앞에서는 한없이 부드러워지는 '에겐남'이 된 김종국의 반전 사랑꾼 모습은 오늘(20일) 밤 11시 10분에 방송되는 SBS '비서진'에서 확인할 수 있다.