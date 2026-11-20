사진 출처=하리수 인스타그램

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소형 기자]하리수가 나이를 가늠하기 어려운 동안 외모와 색다른 스타일로 눈길을 끌었다.

하리수는 지난 19일 자신의 인스타그램에 '2026 크리에이티브 뷰티아트챌린지' 브랜드대상을 받은 소식과 함께 여러 장의 사진과 영상을 공개했다. 시상식은 지난 18일 서울 더리버사이드 호텔에서 열렸다.

사진 속 하리수는 은은한 광택이 도는 핑크색 미니 원피스를 입고 당당한 포즈를 취했다. 은발의 긴 머리와 화려한 메이크업, 깨끗한 피부가 어우러져 독특하면서도 세련된 분위기를 연출했다.

Advertisement

특히 잘록한 허리와 늘씬한 각선미가 돋보이는 모습으로 1975년생, 51세라는 나이가 믿기지 않는다는 반응을 얻었다.

한편 하리수는 지난 14일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서 1995년 성전환 수술을 결심하기까지의 과정을 털어놨다.

Advertisement

어린 시절부터 자신의 성정체성을 알고 있던 어머니와 달리 아버지와는 갈등이 깊었으며, 여장을 했다는 이유로 경찰서에 연행됐을 당시 어머니까지 모욕을 당해 미안한 마음이 컸다고 밝혔다. 수술 당시 아버지는 사실을 몰랐고 어머니와 작은언니가 동의서에 서명했으며, 수술 후에는 경제적 부담으로 3주 만에 생업에 복귀했다고 전했다.

Advertisement

2001년 화장품 광고를 통해 대중에게 이름을 알린 하리수는 올해 데뷔 25주년을 맞아 방송과 SNS를 통해 활동 소식을 전하고 있다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com