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[스포츠조선 조윤선 기자] 내년 4월 결혼을 앞둔 솔비가 예비 신랑 이규한과의 첫 키스 비화를 공개한다.

22일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 배우 이규한과의 결혼을 발표해 화제를 모은 솔비가 연애부터 결혼을 결심하기까지의 비하인드 스토리를 솔직하게 공개한다.

최근 진행된 SBS '미우새' 스튜디오 녹화에는 솔비가 출연해 이규한과의 달콤한 러브스토리를 털어놓았다. 지난해 연애 프로그램에서 만난 두 사람은 당시 커플로 이어지지 못했음에도 결혼을 발표해 더욱 화제를 모은 바 있다. 이날 솔비는 당시 이규한에게 최종 선택을 받지 못했을 때의 솔직한 심경을 밝히는 한편, 이후 이규한의 끊임없는 애정 공세에 마음을 돌리게 된 사연을 공개해 관심을 모았다.

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또한 솔비는 평소 깔끔한 성격으로 유명한 이규한의 남다른 사랑꾼 면모를 공개해 스튜디오를 뜨겁게 달궜다. 솔비의 집에 이규한이 놀러 오면 청소부터 빨래, 설거지까지 도맡아 해준다는 것. 심지어 솔비가 설거지를 하겠다고 나서자 "네 귀한 손은 그림 그릴 때만 써"라는 로맨틱한 말로 만류했다고 밝히며 애정을 과시했다.

그런가 하면 솔비는 깔끔함이 지나친 이규한이 첫 키스 당시 '이것'까지 했다고 고백해 모두를 놀라게 했다. 과연 첫 키스를 앞두고 이규한이 한 행동은 무엇일지 궁금증을 자아낸다.

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한편, 솔비는 이규한과 정식으로 교제하기도 전 자신의 어머니에게 그를 소개했던 일화도 공개했다. 당시 솔비 어머니는 갑작스러운 딸의 썸남 소개에 당황스러움을 감추지 못했다고. 하지만 이규한의 뜻밖의 발언으로 솔비는 물론 어머니까지 단숨에 마음을 빼앗겼다는데, 과연 이규한이 솔비 모녀에게 건넨 결정적인 한 마디는 무엇일지 관심이 쏠린다.

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솔비, 이규한의 달콤한 러브스토리는 22일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.