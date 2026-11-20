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[스포츠조선 박아람 기자] 세계적인 팝스타 브루노 마스(본명 피터 진 에르난데스·41)가 부친상을 당했다. 그룹 블랙핑크 로제도 애도의 메시지를 전하며 슬픔을 함께 나눴다.

브루노 마스는 19일(현지시간) 자신의 개인 계정에 아버지와 함께한 마지막 순간을 떠올리며 "지난주, 아버지를 마지막으로 한 번 안아드릴 수 있었습니다"라고 적었다.

이어 아버지가 자신의 음악적 성장에 얼마나 큰 영향을 미쳤는지 밝히며 "아버지에 대해 이야기할 때마다 늘 말씀드렸지만, 아버지는 제게 모든 것을 가르쳐 주신 분입니다. 특히 음악에 관해서는 더더욱 그렇습니다."라고 전했다.

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또한 아버지가 자신과 형제자매들을 사랑으로 키워준 사실을 언급하며 "아버지는 아름다운 네 명의 자매들과 제 형제, 그리고 저까지 모두 키워주셨습니다"라고 말했다.

아버지에 대한 각별한 애정도 드러냈다. 그는 "제 눈에는 아버지가 세상에서 가장 위대한 아버지였습니다. 다시 만나는 그날까지 매일매일 아버지가 그리울 겁니다"라며 깊은 그리움을 표현했다.

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끝으로 세상을 떠난 어머니를 향한 메시지를 남기며 "사랑해요, 아빠. 하늘나라에서 엄마에게도 제 대신 입맞춤해 주세요"라고 작별 인사를 건넸다.

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함께 공개한 흑백 사진에는 병상에 누워 있는 아버지를 꼭 끌어안고 있는 브루노 마스의 모습이 담겼다. 아버지와의 마지막 순간을 담은 사진은 보는 이들의 마음을 먹먹하게 했다.

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'아파트(APT.)'로 브루노 마스와 협업한 로제 역시 해당 게시물에 하트와 포옹을 뜻하는 이모티콘을 남기며 추모의 마음을 전했다.

한편 브루노 마스는 아버지 피터 에르난데스가 향년 74세를 일기로 별세했다고 밝혔다.

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고(故) 피터 에르난데스는 미국 뉴욕 브루클린 출신의 퍼커션 연주자다. 이후 하와이로 이주해 밴드 '피터 에르난데스 앤 더 러브 노츠'를 이끌며 음악 활동을 이어갔다. 특히 아들이 두 살 반이던 시절부터 자신의 밴드 무대에 함께 세우며 음악적 재능을 키워준 첫 스승이기도 하다. 브루노 마스의 본명인 피터 진 에르난데스 역시 아버지의 이름에서 따온 것으로 알려졌다.

브루노 마스는 내년 2월 개최되는 제69회 그래미 어워즈에서 '올해의 앨범', '올해의 레코드', '올해의 노래' 등 총 6개 부문 후보에 오르며 변함없는 글로벌 영향력을 입증했다.

이와 함께 국내 팬들과의 만남도 앞두고 있다. 오는 5월 21일과 22일, 25일, 26일, 29일, 30일에는 정규 4집 월드투어 '더 로맨틱 투어(The Romantic Tour)'의 일환으로 경기 고양종합운동장 주경기장에서 단독 공연을 개최한다. 약 4년 만에 성사되는 내한 공연으로 국내 팬들의 관심이 집중되고 있다.

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tokkig@sportschosun.com