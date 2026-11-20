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카카오게임즈가 액션 RPG '패스 오브 엑자일 2'의 정식 출시를 앞두고 부산에서 이용자들과 직접 만나는 자리를 마련했다.

카카오게임즈는 지난 19일 부산 광안리에서 '패스 오브 엑자일 2' 이용자 초청 오프라인 쇼케이스를 개최했다고 20일 밝혔다. 이번 행사에는 약 100명의 이용자가 참석했으며, 개발사 그라인딩 기어 게임즈의 조나단 로저스 총괄 디렉터가 직접 나서 정식 출시 버전의 주요 콘텐츠와 향후 개발 방향을 소개했다.

현장에는 정식 출시 버전을 미리 체험할 수 있는 PC 시연존을 비롯해 게임 속 주요 장소를 재현한 포토존, 럭키 드로우, 케이터링존 등 다양한 프로그램이 마련됐다. 특히 '백작의 처형장'과 '시간의 관문' 등 게임 속 세계관을 활용한 공간을 구성해 이용자들이 게임의 분위기를 오프라인에서도 경험할 수 있도록 했다.

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조나단 로저스 총괄 디렉터는 전문 스트리머와 함께하는 토크쇼와 이용자 질의응답에 참여해 게임의 주요 변화와 개발 방향에 대한 궁금증을 풀어줬다. 사인회도 진행하며 한국 이용자들과 직접 소통했다.

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이번 행사는 정식 출시를 앞두고 한국 이용자들의 기대감을 확인하는 동시에 개발진이 직접 이용자들과 접점을 넓혔다는 점에서 의미가 있다. 특히 대규모 콘텐츠 개편을 예고한 상황에서 개발 책임자가 직접 변화의 방향을 설명하며 이용자들의 관심을 끌었다.

앞서 지난 7일 열린 '엑자일콘 2026'에서는 액트 5·6과 신규 클래스 듀얼리스트·쉐도우, 신규 리그 '레이클라스트의 정복자들' 등 정식 출시 버전의 핵심 콘텐츠가 공개됐다. 고유 아이템과 패시브 스킬 트리, 엔드게임 등 게임 전반에 걸친 개편도 예고했다. '패스 오브 엑자일 2'는 오는 12월 12일 정식 출시된다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com