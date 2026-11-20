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[스포츠조선 조민정 기자] 범죄심리 전문가 표창원이 무려 17명을 살해한 것으로 알려진 김대두 사건을 두고 뜻밖의 분석을 내놨다. 대한민국 최초의 연쇄살인범으로 기록된 사건이지만 당시 수사 과정에서 결정적인 물증이 부족했다는 것이다.

지난 19일 방송된 SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(이하 '꼬꼬무') 248회에서는 '김대두 : 대한민국 최초의 연쇄 살인마' 편이 공개됐다. 이날 배우 남경읍, 가수 나비, 그룹 에이티즈 최산이 이야기 친구로 출연했다.

김대두는 1975년 단 55일 동안 전국을 돌며 17명을 살해한 혐의로 검거된 인물이다. 피해자 중에는 생후 3개월 된 영아도 포함돼 충격을 안겼다.

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당시 김대두는 돈을 벌어 잘살고 싶었다고 범행 동기를 진술했지만, 실제 빼앗은 돈은 고작 2만5000원에 불과했다. 더욱이 현장 검증에서는 웃으며 범행을 재연하는 모습까지 보였다. 그는 이듬해인 1976년 12월 사형이 집행됐다.

그러나 사건이 종결된 지 약 30년이 흐른 뒤 뜻밖의 의문이 제기됐다. 김대두가 사형 집행을 앞두고 교화 위원과 주고받은 수십 장의 엽서에서 마치 여러 사람이 작성한 듯 서로 다른 필체가 발견된 것이다.

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여기에 운전면허와 차량도 없었던 김대두가 전국을 이동하며 범행을 저질렀다는 점, 실제 범행 동기와 금품 피해액의 차이 등 석연치 않은 정황도 드러났다.

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무엇보다 핵심은 당시 수사가 자백과 목격자 진술, 부검 소견서 등에 크게 의존했다는 점이다. 김대두가 자백한 바로 다음 날 연쇄살인범 검거 소식이 보도됐고, 이튿날 현장 검증까지 진행되면서 수사가 지나치게 빠르게 마무리됐다는 지적이 나왔다.

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이에 표창원은 "증거가 없기 때문에 지금의 사법 기준에 비춰 보면 연쇄 살인범으로 기소하지 못한다"고 분석했다. 이어 "정확한 진실 규명이 필요하다"며 누구도 억울하지 않도록 사건의 의문점을 해소해야 한다고 강조했다.

방송을 지켜본 최산 역시 복잡한 심경을 감추지 못했다. 그는 "결말이 찜찜할 수밖에 없다"며 사건을 조금 더 깊이 들여다봤다면 어땠을지 아쉬움을 드러냈다.

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나비도 당시 수사가 부실했던 것 같다며 더 자세한 조사가 이뤄졌다면 다른 결과가 나왔을 수도 있지 않겠느냐고 말했다.

한편 김대두 사건은 2017년 개봉한 영화 '보통사람'의 모티브가 된 사건으로도 알려져 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com