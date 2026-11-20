Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 이서진과 김광규가 월세만 2억 원에 달한다는 김종국의 새 소속사를 둘러보며 놀라움을 감추지 못했다.

20일 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')은 'my 스타' 김종국의 새 소속사를 방문한 이서진, 김광규의 모습이 담긴 영상을 공개했다.

영상에서 김광규는 김종국의 소속사 건물에 들어서자마자 "관리비도 비싸겠다"며 놀라워했다. 이에 김종국은 "내가 알기로는 월세만 2억 원을 내는 것으로 알고 있다"고 전해 놀라움을 안겼다.

Advertisement

가수 지드래곤과 배우 송강호, 메이저리거 이정후 등이 소속돼 있다는 설명을 들은 이서진은 "엔터테인먼트 회사라기보다 여러 사업을 하는 회사인 것 같다"며 기대감을 드러냈다.

SF 영화의 한 장면을 연상시키는 입구에 도착한 이서진과 김광규는 눈을 휘둥그레 떴다. 초대형 문 너머에는 거대한 자연 속에 들어온 듯한 인테리어와 다양한 예술 작품이 펼쳐져 감탄을 자아냈다.

Advertisement

김종국은 "우리 회사는 공간마다 콘셉트가 있다"고 설명했다. 이어 머리 위에 커다란 바위 조형물이 놓인 자리를 가리키며 "이 자리에 계신 분은 목숨을 걸고 일한다. 이 자리의 주인은 생명수당을 받아야 한다고 이야기했다"고 농담해 웃음을 안겼다.

Advertisement

태초를 연상시키는 공간을 지나 미래형 사무실이 등장하자 이서진은 "회사가 독특하다"며 연신 감탄했다. 지드래곤의 굿즈로 채워진 공간과 이정후의 전시 구역도 마련돼 눈길을 끌었다.

Advertisement

간식 코너를 발견한 김광규는 "직원 복지가 잘돼 있다"며 부러움을 드러냈다. 두 사람은 화장실까지 꼼꼼하게 둘러봤다. 이서진은 "아쉽게도 비데가 없다"면서도 "청결을 유지하는 곳에는 비데가 없다"고 나름의 분석을 내놔 웃음을 자아냈다.