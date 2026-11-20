Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 최수종과 하희라 부부가 결혼 33주년을 맞아 변함없는 애정을 과시했다.

하희라는 10일 개인 계정을 통해 남편 최수종과 결혼 33주년을 맞은 소감을 밝혔다.

그는 "당신과 함께 무대에 설수 있어서.. 감사하고 소중한 시간이네요!! 33주년 결혼기념일. 그 어떤 이벤트 보다 서로에게 큰 선물이 되는 공연이 되기를.."라며 함께 공연할 수 있다는 기쁨과 감사한 마음을 전했다.

Advertisement

이어 "남편으로써 가장으로서.. 또.. 상대 배우로써.. 늘 감사하고 존경합니다!!"라고 덧붙이며 남편을 향한 깊은 신뢰와 애정을 표현했다.

최수종 역시 아내를 향한 진심 어린 메시지로 화답했다. 그는 "결혼 33주년..!! 당신이 내 삶의 중심이었고..덕분에 평안과 은혜 속에서 어떤 것도 감사를 잃지 않고.. 살아갑니다..!!"라고 적으며 아내와 함께해 온 시간에 고마움을 드러냈다.

Advertisement

또한 "부인으로서..엄마로서..배우로서..한집안의 며느리로서..다양한 얼굴로 살아가는 당신을 존경하고..사랑합니다..!!!"라며 여러 역할을 해내는 하희라에 대한 존경심을 나타냈다.

Advertisement

두 사람은 현재 함께 출연 중인 연극에 대한 바람도 전했다. 최수종은 "러브레터 공연도 건강하게.. 감동 속에서 선한영향력을 주는 축복의 무대가 되길..기도합니다.. 감사합니다. 사랑합니다"라고 전하며 작품에 대한 기대와 감사의 마음을 남겼다.

Advertisement

공개된 사진에는 연극 '러브레터' 공연 현장 비하인드와 함께 두 사람의 다정한 일상이 담겼다. 관객을 향해 환하게 웃거나 손 하트를 그리며 애정을 표현하는 모습이 훈훈함을 자아냈다.

또 다른 사진에서는 가을 단풍으로 물든 길을 배경으로 나란히 서서 밝은 미소를 짓고 있는 두 사람의 모습도 포착됐다. 33년이라는 긴 세월을 함께한 부부의 변함없는 애정과 편안한 분위기가 눈길을 끌었다.

Advertisement

한편 최수종과 하희라는 1993년 결혼해 슬하에 두 아이를 두고 있다. 오랜 시간 연예계 대표 원앙부부로 사랑받아 온 두 사람은 현재 연극 '러브레터'를 통해 부부이자 동료 배우로 관객들과 만나고 있다.

tokkig@sportschosun.com