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[스포츠조선 조윤선 기자] '일타 강사' 정승제가 고1 수준의 문제조차 풀지 못하면서 지시까지 따르지 않는 재수생의 태도에 결국 분노가 터졌다.

19일(목) 방송된 대한민국 대표 에듀 솔루션 버라이어티 채널A '티처스3 : 재수전쟁'에서는 수능까지 달려갈 최종 9인이 '6월 모의고사' 성적으로 첫 번째 '순위 결정전'을 치르게 됐다.

'순위 결정전'은 해당 재수생이 속한 반의 과목 점수가 작년 수능에 비해 얼마나 올랐는지로 평가된다. 1~9위까지 가리는 '순위 피라미드'가 등장하자 '티벤져스' 정승제X유대종X김지영은 서로 "우리 애들이 3위 안에 든다"고 주장하며 자존심을 건 신경전을 펼쳤다.

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6월 모의고사를 3주 앞두고 '국어반'에서는 '국어 절대강자' 유대종이 기강 잡기에 나섰다. '눈 떠 보니 40일'은 버리는 시간이 많았다. '10년째 출발선'은 기상 시간을 지키지 못했고, '81388'은 수학 학원에서 조교 알바를 한다며 부족한 국어 공부에 집중하지 못했다. 이에 유대종은 "수능까지 안전한 것 같아? 안일하게 생각하지 마"라며 기강 재정비를 위한 칼날 같은 쓴소리를 쏟아냈다. '10년째 출발선'은 "잠시 정신이 해이해졌던 것 같다"며 마음을 다잡았다. 유대종은 "국어반이 다른 반 깨부숴야지. 내 사전에 2등은 없어. 우리 목표는 무조건 1등입니다"라며 강도 높은 훈련을 예고했다.

이어 유대종은 "6월 직전에 반드시 잡아야 하는 게 문학이다"라며 시간을 단축시킬 '대치동 문학 필살기'를 전수했다. 이 필살기에 '눈 떠 보니 40일'은 "제대로 배워보니 신박했어요"라며 감탄했다. 그러나 얼마 뒤 유대종이 준비한 문학 실전 모의고사에서 그는 글이 읽히지 않는다며 문제를 풀지 못했다. 유대종은 "아무리 안 읽혀도 3+7을 틀리진 않잖아. 맞힐 문제는 맞혀야지"라며 호통쳤다. 알고 보니 재수를 위해 서울로 상경한 '눈 떠 보니 40일'은 자신 때문에 가족이 힘들지는 않을까 하는 생각과 함께, 지원해주는 만큼 자신의 실력이 늘지 않자 미안함과 이로 인한 압박감으로 슬럼프가 온 상황이었다. 그를 따로 부른 유대종은 "늘고 있고 방향도 잘 잡고 있어"라고 짧지만 묵직한 위로를 건넸다. 여기에 유대종은 "물이 끓어오르려면 계속 온도가 올라가야 되는데, 너는 70~80도인 거야. 지금은 단지 100도가 되기 위한 과정인 거야. 걱정하지 마"라고 덧붙이며 다독였다.

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한편, 정승제도 "우리 반에서 1등 나와야지?"라며 '수학반'의 기강을 잡았다. 정승제는 "평가원이 왜 그 유형을 반복 출제하는지, 단순히 답을 찾는 연습이 아니라 사고 과정을 설명할 수 있어야 한다"라며 수학 문항별 출제 유형 분석표를 준비했다. 부족한 유형을 파악한 정승제는 각자 필요한 단원 공부를 지시했다. 고1 과정 재정비를 지시받은 '샤대 언니 때려잡기'는 "신분 강등 같다"며 불만을 드러냈다. 그러나 막상 고1 문제도 이해가 되지 않고 풀리지 않자, 책을 덮고 도피성 수면을 선택했다. 정승제와의 1:1 밀착 수업에도 '샤대 언니 때려잡기'가 시킨 대로 하지 않은 사실이 드러나자 정승제의 분노가 폭발했다. 정승제는 "고집부리지 말라니까. 지금까지의 사고방식을 버려야 내가 널 책임져 줄 수 있어"라며 일침을 가했다. 장영란도 "내가 엄마였으면 몇 번 열 받았어! 고집이 있어 보여"라며 답답해했다. 6월 모의고사를 앞두고 특훈에 들어간 최종 9인이 순위 결정전에서 어떤 성적표를 받아 들지 귀추가 주목된다.

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MC 전현무X장영란X미미미누와 '티벤져스' 정승제X유대종X김지영이 함께한 재수생들의 치열한 경쟁과 절박한 도전, 예측불허의 여정이 담긴 채널A '티처스3 : 재수전쟁'은 매주 목요일 밤 10시 방송된다.