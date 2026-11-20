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[스포츠조선 조윤선 기자] 김신영이 감자 과자와 아이스크림의 이색 조합으로 화제를 모은 데 이어, 이번에는 감자 과자로 떠먹는 피자까지 만드는 레시피를 공개한다.

오는 20일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항, 강지희, 김진경, 문기영, 정지운, 김규리)에서는 김신영이 고민하던 숙원 사업(?)을 개시하는 모습이 공개된다.

공개된 사진 속에는 김신영이 집에서 거대한 고무 대야를 들어 어딘가로 옮기는 모습이 담겨 있다. 간신히 고무 대야를 욕실 바닥에 둔 김신영은 의문의 옷과 물건을 챙겨 앞에 두고 고민에 빠진다. 김신영은 "새하?R는데 10년이 넘어 누렇게 된 옷이 있다"라며 한 달 전부터 준비한 숙원 사업인 '옷 셀프 염색'에 도전한다.

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고심 끝에 색을 고른 김신영은 고무 대야에 물과 염색 재료를 넣고 거침없이 옷을 투하한다. 순식간에 옷에 염색물이 스며드는데, 과연 염색 결과는 어떨지 궁금증을 끌어올린다.

또한 염색 후 아슬아슬한 위기에 빠진 김신영의 모습도 포착됐다. 염색물이 가득 담긴 고무 대야를 조금씩 끌어 욕실 밖을 옮기는 순간, 예상치 못한 난관에 봉착한 것. 욕실 청소에 진심이었던 그가 과연 위기의 순간을 넘어갈 수 있을지 귀추가 주목된다.

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그런가 하면 감자 과자와 아이스크림의 조합으로 대란을 일으킨 김신영이 학창시절의 추억으로 탄생한 새로운 감자 과자 레시피를 공개된다. 감자 과자에 케첩, 소시지, 옥수수, 치즈를 듬뿍 올린 떠먹는 피자 한 판(?)을 완성하는데, 그 맛은 어떨지 본 방송을 궁금케 한다.

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아슬아슬한 위기에 직면한 김신영의 '숙원 사업(?)' 개시 현장은 오는 20일 밤 11시 10분에 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.