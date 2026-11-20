◇'서인영의 유행꼰대'. 이미지 출처=E채널

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소형 기자] 서인영이 연습생 시절 혹독한 유연성 훈련을 받았던 경험을 털어놨다.

지난 19일 방송된 티캐스트 E채널 예능 프로그램 '서인영의 유행꼰대' 8회에서는 액티비티의 세계를 주제로 다양한 이색 체험이 소개됐다.

산행 인증을 통해 운을 빌어보는 '개운산행', 클럽형·프라이빗 사우나, 이성과 함께 달리는 '나는 솔로런', 완주 후 수육과 막걸리를 즐기는 '수육런' 등 새로운 여가 트렌드가 다뤄졌다.

Advertisement

특히 이날 방송에서는 유연성을 높이기 위한 '다리 찢기 학원'이 등장해 눈길을 끌었다. '다리 찢기 학원'은 평소 유연성이 부족한 사람도 단계별 스트레칭을 통해 다리를 일자로 벌릴 수 있도록 돕는 전문 학원으로 소개됐다.

해당 내용을 접한 서인영은 "나 너무 싫어"라며 거부감을 드러냈다. 이어 연습생 시절을 떠올리며 "연습생 때 다리를 억지로 찢어서 허벅지 핏줄이 다 터졌다"며 "입에 수건을 물리고 찢었다"고 고백했다.

Advertisement

또한 서인영과 미미미누, 양상국은 직접 유연성 측정에 도전했다. 미미미누는 -2cm, 양상국은 -5cm를 기록하며 뻣뻣한 몸 상태를 드러냈다. 반면 서인영은 스스로 유연하지 않다고 말했던 것과 달리 무려 25cm를 기록해 압도적인 1위를 차지했다. 과거 혹독한 연습생 훈련을 거친 경험이 뜻밖의 결과로 이어져 웃음을 안겼다.

Advertisement

한편 서인영은 오는 12월 26일 6세 연상 사업가 최지훈 NP 대표와 결혼을 앞두고 있다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com