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[스포츠조선 조윤선 기자] 톱모델 최소라의 남편이자 유명 패션 포토그래퍼 이코베가 집을 최초로 공개한다.

오는 22일(일) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 집착 시점'(기획 노시용, 연출 전재욱·정동식·김익환, 작가 여현전, 이하 '전착시') 3회에서는 뉴욕을 거점으로 세계적인 패션 매거진들과 협업해 온 포토그래퍼 이코베의 일상이 베일을 벗는다.

먼저, 이코베가 아내 최소라와 함께 사는 집이 최초 공개된다. 뉴욕 감성이 물씬 풍기는 집 안 곳곳에는 최소라의 사진은 물론, 무려 60대에 달하는 다양한 종류의 카메라가 자리하고 있어 눈길을 끈다. 카메라를 보관하기 위한 전용 공간부터 냉장고를 가득 채운 필름까지, 사진을 향한 남다른 애정이 집 안 곳곳에서 드러난다. 특히 이코베는 집에서도 카메라를 손에서 놓지 않는 모습으로 '사진 괴인'다운 집착을 보여줄 예정이다.

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그 가운데, 이코베의 10년 지기 친구이자 '귀인'으로 가수 정준일이 등장해 기대를 더한다. 그의 남다른 집착을 누구보다 잘 아는 정준일은 집 안 가득한 카메라를 둘러보며 현실적인 반응을 쏟아낸다. 촬영에 필요한 기능보다 카메라 특유의 감성과 불편함에 매력을 느낀다는 이코베의 설명에 정준일은 이해할 수 없다며 고개를 내젓는 것. 급기야 카메라 소비 습관까지 지적하며 거침없는 돌직구를 날리는 등 두 절친의 티키타카 역시 재미 포인트가 될 전망이다.

이코베의 카메라 집착은 희귀 카메라 전문점에서도 이어진다. 이코베의 아지트인 이곳은 전 세계에 약 500대밖에 없는 카메라부터, 카메라와 렌즈를 합쳐 약 8,000만 원에 달하는 고가의 장비까지 쉽게 접하기 어려운 제품들이 가득한 곳. 수천만 원대 카메라를 직접 만져 보고"이유를 모르겠는데 군침이 돈다"라며 설렘을 감추지 못하는 이코베. 과연 수많은 희귀 장비 중 그의 마음을 빼앗은 것은 무엇일지 궁금증을 불러일으킨다.

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카메라를 들고 동묘 거리로 향한 이코베의 촬영 일상도 공개된다. 지나가는 사람들의 모습과 거리의 풍경을 포착하며 일상 속 특별한 순간을 찾아 나서는 것. 뉴욕에서부터 스트리트 포토에 진심이었던 이코베, 낯선 사람에게 먼저 다가가 사진 촬영을 부탁하고 카메라에 담은 순간을 공유하는 모습에서 사진을 향한 그의 진심도 엿볼 수 있다.

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카메라 60대로도 모자라 끊임없이 새로운 장비와 피사체를 찾아 나서는'사진 괴인' 이코베의 특별한 하루가 기대된다.MBC '전지적 집착 시점' 3회는 오는 22일 일요일 오후 6시 5분 방송된다.