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[스포츠조선 조민정 기자] 유튜버 미미미누(본명 김민우)가 '리트 만점자' 이진우 씨의 사망 소식이 전해진 날에도 예정된 수능 생방송을 진행했다. 무거운 분위기 속에서도 2시간 넘게 방송을 이어가며 수험생들을 응원한 그에게 오히려 위로와 격려가 쏟아졌다.

미미미누는 지난 19일 자신의 유튜브 채널 '미미미미미누'를 통해 '2027수능 문항 리뷰 with 유리한국어, 수학하는 땅우'라는 제목의 라이브 방송을 진행했다.

이날 미미미누는 "수능이 끝났습니다. 30년 수능 역사 통 틀어서 이루 말할 수 없는 경험들을 올해 한 거 같고 너무 고생했다"며 방송을 시작했다.

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이에 시청자들은 실시간 채팅창을 통해 "힘내세요", "고생했어요", "수고했다" 등 미미미누를 향한 응원의 메시지를 쏟아냈다. 미미미누는 "감사합니다"라며 짧게 화답했다.

이어 "저에 대한 그런 것도 있는데 올해 수능 본 친구들을 많이 응원해주셨으면 한다. 저는 해야할 것들을 하고 그러겠다"고 밝혔다.

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그는 "내일부터 영상 올라간다. 문제 리뷰 올라갈 거다"라며 앞으로도 수험생들을 위한 콘텐츠를 이어가겠다는 뜻을 전했다.

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특히 미미미누는 "다시 한 번, 어떤 일을, 어떤 사람과 촬영할 때든. 모든 걸 잘 추스리고 대비해야겠다는 생각이 드는 한 주였다"고 털어놨다. 그러면서 다시 한번 수능을 치른 학생들에게 고생했다는 말을 건넸다.

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앞서 미미미누는 법학적성시험(LEET·리트) 최초 만점자로 알려진 이진우 씨를 자신의 유튜브 콘텐츠에 출연시켜 소개한 바 있다.

그러나 이 씨에게 인공지능(AI) 부정행위 의혹이 제기되면서 해당 영상에도 논란이 불거졌다. 미미미누는 수능 당일인 19일 이 씨의 수험 과정에 대한 신뢰가 흔들리고 있다며 출연 영상을 비공개로 전환했다.

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이후 이 씨가 이날 오후 서울 강동구의 한 모텔에서 심정지 상태로 발견돼 사망 판정을 받았다는 소식이 전해졌다.

이 같은 상황에서도 미미미누는 수능이 끝난 뒤 예정된 문항 리뷰 방송을 진행하며 수험생들과 소통했다.

방송을 본 누리꾼들은 "미미미누가 오늘 밤은 편히 잤으면 좋겠어요", "마음 안 좋을 텐데 그래도 자기 일 다한다고 방송 켰네", "민우님 잘못 정말 하나도 없으니 힘내시면 좋겠네요" 등의 반응을 보이며 그를 응원했다.

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한편 미미미누는 수능을 앞둔 지난 15일에도 AI 부정행위 사태와 관련해 교육 당국의 대책 마련을 촉구하며 눈물을 보인 바 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com