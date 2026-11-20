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[스포츠조선 정안지 기자] 성폭행 및 성추행 혐의로 유죄 판결을 받고 사실상 연예계 퇴출된 배우 강지환이 약 7년 만에 틱톡커로 변신해 라이브 방송을 진행한 가운데 첫 방송부터 후원 순위 상위권에 올랐다.

지난 19일 강지환이 진행한 틱톡 라이브에는 700여 명이 넘는 접속자가 몰렸고 시청자 후원도 이어졌다. 강지환의 라이브 화면에는 틱톡 후원 등급인 '리그 D5 2위'라고 표시됐다. D5는 시작 단계의 하위 등급이지만 2위를 기록하며 첫 방송부터 꽤 많은 후원을 받은 것이다. 강지환의 틱톡 계정 팔로워는 1,700명을 넘어섰다.

이날 강지환은 집으로 보이는 공간에서 뜨개질하며 카메라 앞에 모습을 드러냈다. 수염을 기른 강지환은 편안한 분위기 속 시청자들을 향해 "보고 싶었다"고 인사를 건넸다.

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이에 채팅창에는 "피부색과 잘 어울린다", "본계 맞냐", "얼굴이 그대로다", "목소리 좋다" 등 반가움을 표하는 댓글이 이어졌다. 반면, "생각보다 더 늙었다", "결국 강지환도 틱톡이네"라는 다소 냉담한 반응도 나왔다.

앞서 강지환은 지난 2019년 7월 TV조선 드라마 '조선생존기' 촬영 중 경기도 광주시 자택에서 외주 스태프 여성 2명을 성폭행·추행한 혐의로 긴급체포돼 재판에 넘겨졌다.

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강지환은 2020년 11월 대법원에서 징역 2년 6개월에 집행유예 3년을 확정받았으며, 사회봉사 120시간과 성폭력 치료프로그램 40시간 수강, 취업제한 3년 명령도 받았다.

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민사소송에서도 책임을 피하지 못했다. 드라마 제작사의 손해배상 소송에서 강지환과 전 소속사는 총 53억 8,000여만 원을 공동 지급하라는 판결을 받았고, 2022년 10월 대법원에서 최종 확정됐다.

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anjee85@sportschosun.com