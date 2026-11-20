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[스포츠조선 조윤선 기자] 장영란이 남편 한창에게 입냄새를 지적받은 적이 있다고 털어놓는다.

20일(금) 방송되는 채널A '언니만 따라와'에서는 장영란&장예원이 '중국 엄친딸' 게스트 천젠과 함께 제주도로 떠난다. 아이돌 빅뱅이 좋아서 한국에 왔다가 한국에서 대학교와 석사까지 마친 천젠은 "마음도 몸도 지친 나를 위한 제주도 힐링 여행"을 부탁했다. 장영란은 "언니만 믿고 따라와요"라며 완벽 코스를 예고했다. 시작부터 제주도 푸른 바다가 보이는 해안가 드라이브로 시작된 힐링 여행에, 천젠은 "제주도 바다 색깔이 중국이랑 완전히 다르다"며 푹 빠졌다.

바다를 보던 장영란은 파우치에서 무언가를 꺼내 입으로 쏙 넣었다. 그 모습을 놓치지 않은 장예원은 "언니 뭐 먹어요?"라며 호기심을 드러냈다. 이에 장영란은 "공진단…체력이 요새 좀 딸려서(?) 미안합니다"라며 머쓱한 표정을 지었다. 이에 장예원은 "형부가 언니 것만 챙겨줬나요?"라며 짓궂게 물었다. 당황한 장영란은 "하나밖에 없네…다음부터 챙겨올게"라고 약속해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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장영란의 '여행 파우치' 속 '연하남 사랑꾼' 남편의 흔적은 여기서 끝이 아니었다. 장영란은 "남편이 어느 날 '이쁜이 입에서 왜 냄새가 나지?'라고 하더라. 워낙 정말 솔직한 성격"이라며 파우치 속 특별한 아이템의 웃픈 비하인드 스토리를 털어놓았다. 애정 어린 돌직구마저 다정한 '장영란의 남편' 한창의 면모에 장예원은 "형부 정말 섬세하다"며 부러움을 감추지 못했다.

'연하 남편'의 애정이 뚝뚝 떨어지는 장영란의 여행 파우치 속 아이템은 물론, 알찬 꿀팁이 가득한 '언니들'의 파우치 속 비밀은 20일 금요일 저녁 8시 방송되는 글로벌 K-라이브스타일 가이드북 채널A '언니만 따라와'에서 전격 공개된다.