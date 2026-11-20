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[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 최동석이 전처 박지윤이 제기한 양육비 미지급 주장에 직접 입을 열었다.

최동석은 19일 자신의 계정에 박지윤의 입장을 반박하는 8장 분량의 글을 게재했다.

특히 최동석은 결혼 생활과 자녀에 관한 박지윤의 입장에 대해서도 반박했다. 그는 "박지윤 씨가 주장한 결혼 생활의 모습, 경제적 기여, 재산분할, 자녀와의 관계에 관한 내용 역시 어디까지나 일방의 주장"이라고 밝혔다.

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이어 "그중에는 내가 경험한 사실과 다르거나 실제 대화의 취지가 왜곡된 내용도 있다"고 강조했다.

특히 박지윤이 딸을 통해 이혼 소송 항소 포기를 종용했다고 주장한 것과 관련해 "딸과 나누었던 대화를 마치 내가 아이를 회유해 어머니의 항소 포기를 종용하게 한 것처럼 묘사한 부분은 실제 사실관계와 대화의 맥락을 제대로 반영하지 않은 일방적 주장"이라며 이의를 제기했다.

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다만 "이를 반박하기 위해 자녀와 나눈 사적인 대화까지 공개하는 일은 최대한 피하고 싶다"며 "필요한 경우 적절한 법적 절차를 통해 사실관계를 밝히겠다"고 전했다.

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이 가운데 한 네티즌은 게시물에 "양육비는요? 그리고 딸이 아빠와의 만남을 거부한다는 것 자체가…"라는 댓글을 남겼다.

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이에 최동석은 "양육비는 이혼 전부터 제 돈을 거부하고 하는 주장"이라며 "소송이 끝나면 당연히 지급하는 것은 상식이다. 선후 관계가 왜곡된 일방적 주장"이라고 직접 답했다.

앞서 박지윤은 이혼 소송을 시작한 이후 최동석으로부터 양육비와 교육비를 받지 못했다고 주장했다. 또한 이혼 소송 1심에서 자신이 최동석에게 재산 분할금 15억 원 이상을 지급하라는 판결을 받았으며, 자녀들의 교육을 이어가기 위해 항소했다고 설명했다.

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이 과정에서 최동석이 딸에게 재산 분할금 가운데 6,000만 원을 주겠다고 제안하며 자신의 항소 포기를 설득하도록 했다고도 주장했다. 이 과정에서 딸이 자신의 편을 들자 최동석이 SNS에서 딸을 차단했으며, 현재 딸이 두 달째 아버지와의 만남을 거부하고 있다고도 전했다.

경제적인 어려움도 호소했다. 박지윤은 이혼 소송이 시작된 이후 양육비와 교육비를 받지 못했으며, 양측의 갈등이 외부에 알려진 뒤 광고와 공동구매 수익도 크게 줄었다고 주장했다.

이어 "많은 분들이 사랑해 주시고 믿어주셔서 넷플릭스 예능을 해마다 찍고 있으나 국제학교 재학을 원하는 아이들과 3년 이상 온전히 제힘으로 살아가기에는 턱없이 부족했다"고 털어놨다.

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반면 최동석은 해당 주장이 실제 대화의 취지와 다르다고 맞서면서 양육비 역시 박지윤이 자신의 돈을 거부한 데서 비롯된 문제라고 반박했다. 양측의 주장이 첨예하게 엇갈리는 가운데 두 사람의 이혼 본안 소송은 현재 진행 중이다.

박지윤과 최동석은 2004년 KBS 아나운서 30기 동기로 만나 연인으로 발전했으며, 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 두 사람은 2023년 10월 이혼 절차에 들어갔으며, 현재 상간 손해배상 소송과 별도로 이혼 소송도 이어가고 있다.