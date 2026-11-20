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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 김구라의 아들인 래퍼 그리가 아버지와의 최근 관계를 솔직하게 털어놔 눈길을 끌었다.

그리는 20일 방송된 KBS 1TV '아침마당'의 '퀴즈쇼! 천만다행' 코너에 가수 뮤지, 한해, 이은상과 함께 출연했다.

이날 박철규 아나운서는 과거 그리가 아버지 김구라와 함께 '아침마당'에 출연했던 일을 언급하며 다시 찾은 소감을 물었다. 그리는 "제가 '아침마당' 유경험자다. 아버지와 함께 나온 적이 있는데 오늘도 기대된다"고 말했다.

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김구라가 아들의 출연을 앞두고 특별히 응원해 준 말이 있었는지 묻자 의외의 답변이 돌아왔다. 그리는 "사실 요즘 소통을 안 한다"고 털어놨다. 이어 아버지와 사이가 어색해진 것이냐는 질문에는 "부모 자식 간에 다 그렇지 않나. 쇼윈도 부자로 활동하고 있다"고 재치 있게 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편 그리는 최근 결혼설로도 관심을 모았다. 그는 앞서 자신의 유튜브 채널에 신혼집 투어 영상을 공개한 데 이어 E채널 '서인영의 유행꼰대'에서도 결혼을 준비하고 있다는 취지의 발언을 해 화제를 모았다.

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이에 김구라는 지난 16일 KBS Cool FM '폴킴의 가요광장'에 출연해 아들의 결혼설을 해명했다. 그는 "결혼은 아니다. 여자친구를 만나고 있는데 한 방송에서 '결혼 언제 해요?'라고 물어봐서 '앞으로 준비해서 해야죠'라고 말한 게 와전된 것 같다"고 설명했다.

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이어 아들의 여자친구를 종종 만나기도 한다면서도 "아직 결혼할 준비는 안 돼 있다. 막연하게 준비한다는 의미다"라고 선을 그었다.

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또한 아들에게 여자친구와 잘 만나는 것은 좋지만 결혼 관련 이야기를 방송에서 자주 하는 것은 신중할 필요가 있다고 조언했다고 전했다. 그리 역시 아버지의 말에 "알고 있다"라고 답한 것으로 전해졌다.

jyn2011@sportschosun.com