Olympus Has Fallen

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[스포츠조선 박아람 기자] 미국 연예매체 TMZ는 19일(현지시간) 랜스 브로드웨이가 지난 17일 미국 텍사스주 댈러스의 한 아파트 건물 계단에서 숨진 채 발견됐다고 보도했다.

현지 경찰은 오후 6시 40분께 신고를 받고 출동해 사망을 확인했다. 정확한 사인은 아직 밝혀지지 않았으며, 부검이 진행될 예정이다.

1983년 텍사스주에서 태어난 랜스 브로드웨이는 2005년 메이저리그 신인 드래프트에서 시카고 화이트삭스에 1라운드 전체 15순위로 지명됐다. 2007년 메이저리그에 데뷔한 그는 화이트삭스와 뉴욕 메츠에서 투수로 활약했으며, 이후 토론토 블루제이스 산하 마이너리그 팀을 거쳐 2010년 선수 생활을 마무리했다.

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야구계를 떠난 뒤에는 배우로 활동 영역을 넓혔다. 2013년 제라드 버틀러 주연의 영화 '백악관 최후의 날(Olympus Has Fallen)'에서 비밀경호국 요원 오닐 역을 맡아 스크린에 데뷔했다. 이후 드라마 '루시퍼(Lucifer)', 마블의 '에이전트 오브 쉴드(Agents of S.H.I.E.L.D.)', '콜로니(Colony)' 등에 출연했다.

랜스 브로드웨이의 대학 시절 감독이었던 짐 슐로스나글은 피플(PEOPLE)에 전달한 성명을 통해 "랜스는 대학과 프로 무대 모두에서 뛰어난 투수였지만, 제가 가장 기억할 모습은 그의 밝은 미소와 사람을 끌어당기는 성격, 그리고 변함없는 의리입니다"라며 애도의 뜻을 전했다.

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한편 랜스 브로드웨이는 지난 11월 7일 자신의 인스타그램에 조카의 축구 경기 사진을 게재한 것이 마지막 게시물이 됐다.

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tokkig@sportschosun.com