Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 김요한이 연인 오연희의 생일을 맞아 처음으로 자신의 집에 초대하고, 깜짝 이벤트를 선보인다.

20일(오늘) 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'(CP 배한수/PD 임정규)에서는 김요한이 오연희의 생일 당일, 오연희를 자신의 집으로 처음 초대해 정성 가득한 이벤트를 펼치는 모습이 담긴다.

이날 김요한-오연희 커플은 '야구 레전드' 김병현이 운영하는 한남동 레스토랑에서 생일 데이트를 시작한다. 김병현과 자연스럽게 인사를 나눈 오연희는 연애 이야기를 하던 중 슬쩍 김요한에 대한 불만을 내비친다. 오연희는 "요한 오빠가 저랑 데이트를 하다가 자정만 되면 절 강제로 귀가시킨다. 머리로는 이해가 되지만 마음으로는 아쉽기도 하다"라고 의도치 않게 '신데렐라'로 살고 있다고 하소연한다.

Advertisement

이어 그는 "(사귈수록) 귀가 시간이 늘어나기는커녕 점점 빨라진다"고 토로한다. 하지만 김요한은 "연희야, 왜 그런 건지 잘 생각해 봐"라고 하더니, 자신이 그리고 있는 '큰 그림'을 설명해준다.

과연 김요한이 무슨 이유로 오연희를 서둘러 귀가시키는 것인지 궁금증이 쏠리는 가운데, 식사를 마친 두 사람은 김요한의 한남동 집으로 향한다. 김요한이 생일을 맞은 오연희를 위해 '서프라이즈 이벤트'를 미리 준비해 집으로 초대한 것. 오연희는 조심스레 집에 들어서는데, 곧장 "뭐야? 대박인데?"라며 '동공 확장'을 일으킨다. 파티장처럼 꾸며진 거실에 '스튜디오 멘토군단' 역시 놀라서 입을 떡 벌리고, '학생주임' 탁재훈은 "업체 하나 불렀네!"라며 합리적인 의심(?)을 제기한다. 김요한은 "연희도 (업체 이용을) 의심했지만, 제가 일일이 직접 다 준비했다"고 강조한다.

Advertisement

"이건 진짜 잘했다!"라는 폭풍 칭찬이 쏟아진 것도 잠시, 시간이 지날수록 '스튜디오 멘토군단'과 '학생' 이태성은 "설마 이게 다는 아니겠지?", "작고 반짝이는 거는 없나?"라면서 대리 긴장한다. 과연 김요한이 오연희의 생일을 위해 어떤 깜짝 이벤트와 선물을 준비했을지 기대가 모아진다.

Advertisement

김요한-오연희의 로맨틱한 생일 데이트는 20일(오늘) 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'에서 확인할 수 있다.