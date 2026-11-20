이미지 출처=유튜브 채널 '피디씨 by PDC'

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[스포츠조선 김소형 기자] 배우 김민하가 17㎏ 감량 이후 다이어트에 대한 솔직한 생각을 밝혔다. 체중 감량 과정에서 면역력 저하 등 건강 문제를 겪었다며 자신의 다이어트 방법을 무작정 따라 하지 말아 달라고 당부했다.

김민하는 19일 유튜브 채널 '피디씨 by PDC'에 공개된 영상에서 평소 건강식만 먹을 것 같다는 말에 "그런 시기는 지났다. 식단을 하다가 이제는 유지 단계"라고 답했다.

최근 17㎏ 감량 전후 모습이 화제가 된 데 대해서는 체중을 뺀 사실보다 작품을 위해 감량한 이유에 관심을 가져줬으면 했다고 털어놨다. 또한 "다이어트에만 너무 포커스가 갔다"며 "더 확실히 보여드릴 방법은 작품으로 보여드릴 수밖에 없겠구나 생각했다"고 말했다. 이어 "너무 따라 해야지라고만 안 하셨으면 좋겠다"며 "살을 뺄 때 건강하지 않았던 순간도 있었고 면역력에도 문제가 많았다. 본인에게 맞는 몸과 건강이 중요하다"고 강조했다.

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앞서 김민하는 넷플릭스 영화 '우리 태양을 흔들자'에서 시한부 판정을 받은 여성 '우리' 역을 맡아 이도현과 호흡을 맞췄다. 극 중 심부전증을 앓는 인물의 특성을 표현하기 위해 약 2년에 걸쳐 17㎏을 감량했으며, 환자의 신체적 상태와 생활 습관을 고려해 체중과 식단을 관리한 것으로 알려졌다.

한편 이날 공개된 영상에서는 연기 활동과 일상에 관한 이야기도 나눴다. 김민하는 배우로서 겪었던 고민과 한국을 떠나고 싶다고 생각했던 시기를 돌아봤으며, 일상과 근황을 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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