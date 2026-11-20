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[스포츠조선 백지은 기자] 더 과감해진 '연애남매'가 온다.

20일 오전 서울 마포구 상암 스탠포드코리아에서 웨이브 '연애남매' 제작발표회가 열렸다.

20일 서울 상암동 스탠포드호텔에서 웨이브(Wavve) 오리지널 '연애남매2' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 한혜진. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.20/

'연애남매'는 남매들이 모여 서로의 연인을 찾아가는 모습을 지켜보는 가족 참견 연애 리얼리티다. '환승연애'를 만든 이진주CP의 작품으로, 일반적인 짝짓기 예능에 가족 관계라는 특수성을 가미해 차별화 포인트를 줬다.

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2024년 방송된 시즌1은 웨이브 상반기 오리지널 예능 중 가장 많은 시청 기간을 기록했으며, 프로그램이 방영된 4개월 여간 주말 신규 유료 가입 견인 1위 자리를 굳건히 지켰다. 특히 연애 리얼리티 핵심 타깃인 20대 여성 이용자의 경우 프로그램 공개 첫 달인 3월 전월 대비 약 2배 가량 유입이 증가하기도 했다. TV-OTT 통합 비드라마 화제성 부문에서 총 4차례나 1위에 오르며 뜨거운 관심을 입증했다.

20일 서울 상암동 스탠포드호텔에서 웨이브(Wavve) 오리지널 '연애남매2' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 i-dle (아이들) 미연. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.20/

이번 시즌에는 이진주CP와 시즌1을 함께 했던 신혜원PD가 의기투합했고, 한혜진 코드쿤스트 조나단 파트리샤 미연(아이들)이 그대로 출연을 결정했다.

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이진주CP는 "일상과 여행을 병행 촬영했던 시즌1과 달리 24시간 붙어 촬영하다 보니 출연자들도 빠르게 몰입했다. 출연자 연령대가 시즌1에 비해 많이 내려가 젊은 세대의 트렌디한 연애 트렌드를 반영할 수 있을 것 같다. 출연자들의 성향도 다양하고 캐릭터가 뚜렷해 상반된 매력을 가진 분에 대한 고민을 하는 지점도 있다"고 소개했다.

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신혜원PD는 "과감하고 적극적인 장면이 많다. 시즌1은 가족 연애 프로그램이 처음이라 기획과 콘셉트에 충실하게 서사를 보여줬다면 이번에는 초반부터 연애 감정과 러브라인이 극대화 될 수 있도록 구성했다"고 설명했다.

20일 서울 상암동 스탠포드호텔에서 웨이브(Wavve) 오리지널 '연애남매2' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 코드 쿤스트. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.20/

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한혜진은 "시즌1에 비해 시즌2 연령대가 낮아져 속도감이 확실히 다르다. (출연자들이) 굉장히 솔직하고 감정 표현도 빠르다. 숨김이 없다. 조마조마할 때가 있다. 카메라가 있는지 알면서도 (출연자들이) 본인도 모르는 사이 푹 빠지더라. 깜짝 놀랄만한 장면들이 나온다. 웨이브로 가니까 이렇게 되는구나 싶다. PD님 작가님이 본모습을 숨기고 있었다 생각했다. 이번엔 마라맛이라 조금 걱정된다. 이렇게 만들어도 되나 싶더라. 도파민 뿜뿜이다"라고 말했다.

미연은 "촬영 때마다 과물입해서 보고 있다. 24시간 같이 있다 보니 그런건지, MZ의 연애 방식인건지 속도가 빠르다. 저는 외동이라 남매 간의 따뜻한 정이 느껴져서 부러웠다"고 털어놨다.

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조나단은 "'동생이 (남성 출연자들을) 만나면 어떨까' 하는 생각을 하며 VCR을 보게 된다. 잔잔하고 유머러스한 남성 출연자 분을 볼 때 동생 파트리샤를 떠올리게 된다. 물론 그 분의 의사가 중요하다"고 너스레를 떨었다.

파트리샤는 "오빠에게도 요동치지 않고 이해심이 넓은 사람이 어울린다. 말을 예쁘게 하는 여성 출연자 분이 오빠와 어울릴 것 같다"고 전했다.

20일 서울 상암동 스탠포드호텔에서 웨이브(Wavve) 오리지널 '연애남매2' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 파트리샤. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.20/

시즌1에서는 특히 최대 빌런 용우의 행보에 러브라인 서사가 요동치며 많은 관심을 끌었다. 이와 관련 이진주CP는 "이번 출연자들도 오빠 동생으로서의 자아도 있지만, 연애를 하는 이성으로서의 자아도 있다. 서로 그걸 목격하고 분석하는 게 차별화 포인트다. 오빠랑 속이야기를 하며 '이러다 빌런 되는 거 아니냐'며 고민하는 친구도 있었다. 그런 것까지 숨기지 않고 솔직하게 보여주는 게 우리 프로그램만의 장점"이라고 자신했다.

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20일 서울 상암동 스탠포드호텔에서 웨이브(Wavve) 오리지널 '연애남매2' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 조나단. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.20/

일반인 예능 프로그램은 실제 주변에서 볼 수 있는 인물들의 날 것 그대로의 모습을 보여줄 수 있다는 점에서 신선한 공감대를 형성하기도 하지만, 과거가 검증되지 않은 이들이 출연하는 만큼 과거사나 사생활이 논란을 불러오기도 한다.

이에 대해 이CP는 "출연자들과 오래, 많이 만나면서 어떤 사람인지를 파악하려 노력했다. 그동안 시행착오를 많이 겪었지만 우리 프로그램은 남매 관계이기 때문에 절대 속일 수가 없다. 매력만 확실하게 볼 수 있어 효율적이고 좋았다"고 장담했다.

'연애남매2'는 27일 오후 6시 1,2회가 라이브로 최초 공개된다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com