사진 제공=㈜영화사테이크

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 배종옥이 영화 '완벽한 집'에서 대역 없이 액션 신을 소화한 이유를 전했다.

배종옥은 20일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "제가 영화에 진심을 담지 않으면, 그게 과연 관객들과 소통이 될까 싶더라"라고 했다.

25일 개봉하는 '완벽한 집'은 파격적인 조건으로 최고급 아파트에 입주하게 된 대학생 규빈이 우아한 집주인 금림과 함께 살기 시작하며 기이한 사건을 마주하게 되는 작품으로, '옥수역귀신' 등을 연출한 정용기 감독이 메가폰을 잡았다. 배종옥은 우아하고 친절한 모습 뒤에 알 수 없는 비밀을 감춘 집주인 금림 역을 맡았다.

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배종옥은 영화를 개봉 앞둔 소감에 대해 "오랫동안 기다렸다. 작년에 부산국제영화제에서 봤을 때보다 밀도도 좋아졌고 깊이감도 생겼다. 제가 나오는 영화인데도 기분이 좋더라. 공포 영화로서 좋은 작품이라는 생각이 들었다. 사실 영화를 찍을 땐 그렇게 공포스럽지 않았다. 공포보단 스릴러에 가깝다고 생각했는데, 영화를 보니 공포가 맞더라"고 전했다.

데뷔 42년 만에 처음으로 공포 장르에 도전하게 된 이유도 전했다. 배종옥은 "스토리가 탄탄해서 끌렸다. 시나리오 자체만 보고선 특별히 공포스러움을 못 느꼈다"며 "또 결말 부분도 마음에 들어서 한 번 용기 내 보고 싶었다"고 말했다.

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이어 액션을 소화하면서 어려움은 없었는지 묻자, 배종옥은 "제가 '천하일색 박정금' 때 액션을 배웠다. 당시 40대 중반이었는데, 지금도 몸이 기억하더라. 당시에 작가님이 지문에 '치열하게 싸운다'고 적어주셨는데, 배우들은 밤을 새워 찍었다. 그때 액션이 쉬운 게 아니라는 걸 느꼈다. 한 4~5개월은 씨름을 하듯 촬영했다. 이번에도 영화를 보니까, 제가 직접 해서 훨씬 더 현실감 있게 느껴졌다"고 답했다.

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또 본인이 직접 액션 신을 소화하는 이유에 대해선 "오랫동안 배우 생활을 하면서 느낀 감정인데, 제가 진심을 담지 않으면 그게 과연 관객들과 소통이 될까 싶더라. 때론 힘들고 너무 미련 곰탱이 같아 보여도 제가 하고 싶으면 늘 하는 편"이라고 밝혔다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com