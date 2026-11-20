Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]방송인 박지윤을 향해 수차례 악성 댓글을 작성한 인물이 전남편 최동석이라는 보도가 나왔다.

20일 디스패치에 따르면 서울 동대문경찰서는 최근 최동석을 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 서울북부지검에 송치했다.

최동석은 지난 2024년 1월부터 올해 6월까지 박지윤에 대한 악성 댓글을 수차례 작성한 혐의를 받는다.

Advertisement

박지윤은 지난해 11월 온라인 커뮤니티와 유튜브 채널 등에 올라온 악성 댓글 45건에 대해 고소장을 제출했다.

이에 작성자를 추적하던 경찰은 이 중 5건이 최동석이 작성한 댓글이라는 사실을 확인했으며, 이 중 3건에 대해 범죄 혐의가 인정된다고 판단했다고 디스패치는 전했다. 나머지 댓글 2건은 불송치가 결정됐다.

Advertisement

수사 결과 최동석은 "찌질한 건 박지윤이지 남자 친구랑 포르노보다 걸리고 경호원 고용해서 애 아빠 발로 차고 알 사람들 다 아는데", "남자 문제, 사치, 시댁 식구와 남편 험담, 딸아이에 대한 폭력과 폭언 한두 개가 아니야", "박지윤 친구인가 본데 결혼 파탄 난 후에 설사 누굴 만난 거 하고 결혼 생활 중 남자 친구 집에서 잠자고 같이 포르노 본 거는 다른 문제지 않아요"라며 박지윤을 비방하는 댓글을 달았다.

Advertisement

이와 관련해 최동석 측은 디스패치에 "아직 기소되지 않은 사건이고 결정 난 사항이 없다"고 입장을 밝힌 것으로 알려졌다.

Advertisement

박지윤과 최동석은 지난 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나, 2023년 10월 이혼 절차에 들어갔다.

이후 양측은 서로의 지인을 상대로 상간자 손해배상 소송을 제기했으며, 1심에서는 양측의 청구가 모두 기각됐다. 그러나 지난 16일 최동석이 항소한 사건에서 재판부가 박지윤의 지인 A씨에게 위자료 3000만 원을 지급하라고 판결하면서 법적 분쟁은 이어졌다.

Advertisement

이혼과 상간 소송에 이어 악성 댓글 사건까지 불거지면서 두 사람의 갈등은 좀처럼 끝나지 않고 있다.

anjee85@sportschosun.com