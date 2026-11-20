사진 제공=㈜영화사테이크

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 배종옥이 자신의 연기 철학과 소신을 밝혔다.

배종옥은 20일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "어린 친구들이 현장에 있는 선배들한테 더 다가가고 많이 배웠으면 좋겠다"고 했다.

25일 개봉하는 '완벽한 집'은 파격적인 조건으로 최고급 아파트에 입주하게 된 대학생 규빈이 우아한 집주인 금림과 함께 살기 시작하며 기이한 사건을 마주하게 되는 작품으로, '옥수역귀신' 등을 연출한 정용기 감독이 메가폰을 잡았다. 배종옥은 우아하고 친절한 모습 뒤에 알 수 없는 비밀을 감춘 집주인 금림 역을 맡았다.

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앞서 장규리는 전날 열린 인터뷰에서 배종옥을 향한 존경심을 드러낸 바 있다. 그는 "배종옥 선배가 후시녹음 끝나고 돌아가시는 길에 메신저로 길게 피드백을 주셨다. 그게 쉬운 일은 아니지 않나. 정말 감사하기도 하고, 저도 나중에 그런 선배가 되고 싶었다. 선배께도 이 자리를 빌려 사랑한다고 꼭 말씀드리고 싶다"고 전했다.

이에 배종옥은 "규리가 먼저 저에게 조언을 구해서 거기에 대한 대답을 해준 거다. 규리도 첫 스크린작이라 더 잘하고 싶은 욕심이 있었을 거다. 현장에서 최선을 다하는 모습이 이뻐 보였다"며 "사실 후배의 입장에서도 그렇지만, 선배의 입장에서 좋은 뜻으로 조언해 줬는데 불편해하면 할 말이 없다. 저 역시도 굳이 후배들에게 이래라저래라 하지 않는 편"이라고 말했다.

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촬영 당시 장규리에게 어떤 조언을 남겼는지 묻자, 배종옥은 "어릴 때일수록 연기하면서 더 많은 장애물을 넘어야 하겠지만, 그걸 넘을 때 찾아오는 희열을 느껴봤으면 좋겠다고 했다"며 "저는 어렸을 때도 어른들을 좋아해서 촬영장에서 선배들과 많은 이야기를 나눴다. 그때는 선배들한테 배우는 문화였고, 연기 코치를 받았다. 요즘 어린 친구들이 연기 선생님한테 연기를 많이 배우지 않나. 저 역시 연기 학원을 운영하고 있다. 그 친구들에게 '너의 선생님도 중요하지만, 현장에 있는 선배한테 더 다가가라'고 말한다. 작품이 잘 되게 하기 위해서 선배가 좋은 이야기를 더 해주지 않겠나"라고 전했다.

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그러면서 "선배의 입장에선 후배와 서로 가깝게 다가갈 수 있는 시간이 있었으면 좋겠다. 저도 늘 생각해 왔던 부분이다. 이것도 저만의 스타일인데, 꼭 그렇게 하지 않더라도 연기를 잘하는 사람은 많지 않나. 배우들마다 생각은 다를 수도 있다"고 덧붙였다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com