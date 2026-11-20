사진 제공=㈜영화사테이크

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 배종옥이 영화 '완벽한 집' 속 금림처럼 젊음에 대한 욕망을 느꼈다고 밝혔다.

배종옥은 20일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "나이를 먹으면 젊어지고 싶은 욕망이 있다"며 "저도 어떤 노년의 길을 가야 하나 늘 고민하고 있다"라고 했다.

25일 개봉하는 '완벽한 집'은 파격적인 조건으로 최고급 아파트에 입주하게 된 대학생 규빈이 우아한 집주인 금림과 함께 살기 시작하며 기이한 사건을 마주하게 되는 작품으로, '옥수역귀신' 등을 연출한 정용기 감독이 메가폰을 잡았다. 배종옥은 우아하고 친절한 모습 뒤에 알 수 없는 비밀을 감춘 집주인 금림 역을 맡았다.

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배종옥은 '완벽한 집'의 시나리오를 읽고 공감을 얻었던 점에 대해 "젊은 친구들의 욕망과 나이 든 사람들의 쓸쓸함이 현실감 있게 잘 녹아져 있다고 생각했다"며 "나이를 먹으면 젊어지고 싶은 욕망이 있다. 꼭 제가 출연한 작품이 아니더라도, 영화나 책을 보면서 어떤 노년의 길을 가야 하는지 늘 고민하고 있다"고 밝혔다.

데뷔 후 꽤 시간이 흘렀음에도 연기에 대한 애정은 변함없다고 밝혔다. 배종옥은 "시간이 지날수록 연기를 놓지 않고 하길 잘했다는 생각이 든다. 배우라는 직업이 좋은 이유는 고통스럽지만, 그 나이대를 소화하면서 깊이를 표현하고 공유할 수 있다는 거다. 또 현장에서 기발한 아이디어를 갖고 있는 감독님들과 작가님들을 비롯한 젊은 친구들과 함께 호흡을 맞출 수 있어서 좋다"고 말했다.

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끝으로 본인이 생각하는 좋은 배우에 대해 "은근히 연기를 혼자 하는 배우가 있다. 상대의 입장에서 호흡을 주지 않으면 굉장히 힘들다. 서로 감정을 나누면서 공감을 해야 하는데, 준비한 것만 하는 거다"라며 "제가 만났던 배우들은 연기를 다 잘해서 그런 부분에 있어선 상당히 좋았다"고 강조했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com