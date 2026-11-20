사진=김민 SNS

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 김민이 산불 현장에 직접 뛰어들어 초기 진화에 힘을 보탠 사실이 알려졌다.

20일 JTBC는 방송 관계자의 말을 인용해 김민은 전날 강원도 고성에서 넷플릭스 시리즈 '혼: 삼각의 시간' 촬영을 마치고 숙소로 이동하던 중 산불이 발생한 현장을 목격했다고 보도했다.

당시 김민은 불길이 심상치 않은 속도로 번지는 것을 확인하고 곧바로 화재를 신고한 뒤 차량을 세운 뒤 화재 현장으로 향했다.

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김민은 위험한 상황 속에서도 현장에 있던 리조트 직원과 함께 건물에 비치된 소화기를 들고 불길이 더 확산하는 것을 막기 위해 직접 나섰고, 빠른 상황 판단과 적극적인 초동 조치로 대형 산불로 이어질 수 있었던 상황을 막는 결정적인 역할을 했다.

특히 매체에 따르면 김민은 연기로 앞이 잘 보이지 않는 상황에서도 물에 적신 수건으로 입과 코를 막고 불길을 잡기 위해 애썼다. 당시 김민이 입고 있던 외투 일부가 탈 정도로 위험한 상황이었지만, 다행히 화상 등 큰 부상은 입지 않은 것으로 전해졌다.

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최근 김민은 MBC '나혼자산다'에서 90년 된 동두천 구옥에서 야인 그 자체의 일상을 공개해 화제를 모았다.

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anjee85@sportschosun.com