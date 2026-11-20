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[스포츠조선 조민정 기자] 전 피겨스케이팅 국가대표 김연아가 연이은 임신설과 체형 변화에 대한 관심 속에서 공식석상에 모습을 드러냈다. 이번에는 몸매가 드러나지 않는 화이트 셔츠와 블랙 롱스커트를 선택해 눈길을 끌었다.

김연아는 20일 오전 서울 서초구 신세계백화점 강남점에서 열린 '디올 뷰티 홀리데이 팝업, 달콤한 꿈의 아뜰리에' 오픈 행사에 참석했다.

이날 김연아는 화이트 셔츠에 발목까지 내려오는 블랙 롱스커트를 매치한 클래식한 스타일링으로 등장했다. 몸의 윤곽을 강조하기보다는 자연스럽게 떨어지는 실루엣이 돋보이는 의상으로 우아한 분위기를 자아냈다.

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평소 단아한 이미지와는 또 다른 메이크업도 시선을 사로잡았다. 차분한 음영을 강조한 아이 메이크업으로 눈매를 또렷하게 표현했으며, 자연스러운 립 컬러를 더해 세련된 분위기를 완성했다. 긴 생머리를 늘어뜨린 채 포토월에 선 김연아는 여유롭게 포즈를 취하며 변함없는 존재감을 드러냈다.

이번 공식석상 등장이 더욱 주목받는 것은 김연아가 최근 두 차례나 근거 없는 임신설에 휩싸였기 때문이다.

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앞서 김연아는 지난 9월 서울 잠실에서 열린 디올 뷰티 행사에 민소매 블랙 롱드레스를 입고 등장했다. 당시 일부 누리꾼들이 평소보다 체형이 달라 보인다며 살이 찐 것 같다는 반응을 보였고, 급기야 임신설까지 제기됐다. 논란이 확산하자 소속사 올댓스포츠는 "임신설은 전혀 사실이 아니다"라며 즉각 부인했다. 당시 소속사 측은 의상의 디자인과 소재에 따라 체형이 달라 보일 수 있을 뿐이라고 설명했다.

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그러나 불과 한 달 뒤인 지난 10월에도 비슷한 상황이 반복됐다. 김연아가 SNS에 일상 사진과 곰인형 사진을 공개하자 이를 두고 또다시 임신설이 불거진 것. 이에 소속사는 "지난 입장과 동일하게 임신한 것이 전혀 아니다"라고 재차 선을 그었다. "SNS는 팬들에게 일상 사진을 공개하는 유일한 소통 창구"라며 "무슨 의도를 가지고 올리는 것이 아닌데 사진을 게재할 때마다 임신설이 불거지니 당황스럽다"고 답답한 심경을 전하기도 했다.

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사생활을 둘러싼 추측성 관심이 이어졌던 김연아는 이날 다시 공식 행사에 참석해 한층 차분한 블랙 앤 화이트 스타일링을 선보였다.

한편 김연아는 지난 2022년 10월 그룹 포레스텔라 멤버 고우림과 결혼했다. 고우림은 지난해 5월 군 복무를 마치고 전역했다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com