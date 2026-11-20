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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 사유리가 전남친에 결혼을 구애했다고 털어놨다.

18일 사유리의 유튜브 채널에서는 '사유리 4년 간의 결혼 구애 썰 풉니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

한 사연자는 7년간 연애 중인 남자친구가 결혼 생각이 없다며 고민을 토로했다. 이를 들은 사유리는 "나랑 똑같은 상황이었다. 이거 내 사연 아니냐. 과거에서 온 내 사연을 읽는 느낌"이라며 "이건 기다리면 안 된다. 이 사람은 결혼할 마음이 없다"고 단호하게 이야기했다.

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사유리는 "선택지는 두 개다. 손톱을 빼는 것 아니면 손가락을 자르는 거다. 뭐가 더 아프냐. 지금 헤어지는 건 손톱 빼는 정도인데 10년 후에 헤어지는 건 손가락을 자르는 것과 똑같다"고 밝혔다.

사유리는 "난 똑같은 사연이었는데 이런 사연 있는 사람 대부분 남자가 연하"라며 "어떤 친구가 5년 사귄 여자친구가 있는데 계속 결혼해달라 한다더라. 너무 어려서 결혼하기 싫다더니 2년 후에 다른 어린 여자랑 바로 결혼하고 바로 아기 낳았다. 결혼하기 싫은 게 아니라 그 여자랑 결혼하고 싶지 않은 것"이라 밝혔다.

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사유리는 자신의 경험도 이야기했다. 사유리는 "4년 가까이 기다렸다. 결혼하자고 계속 이야기했다. 결혼하자가 아니라 '아기 낳자. 정자 달라'고 했다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com