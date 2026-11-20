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[스포츠조선 조윤선 기자] 한혜진의 남편 기성용이 장모님과 남다른 친밀감을 자랑했다.

20일 한혜진의 유튜브 채널에는 '엄마의 손맛을 딸이 배워가는 하루'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 한혜진의 어머니는 서울에 온 사위 기성용에게 직접 꽃게탕을 만들어주기 위해 아침부터 딸의 집을 찾았다.

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제철 꽃게로 만든 장모님표 꽃게탕을 맛본 기성용은 "너무 맛있다"며 폭풍 먹방을 선보였다. 한혜진의 어머니는 식사 중인 사위를 위해 꽃게 살까지 직접 발라주며 각별한 애정을 드러냈다.

이를 지켜보던 한혜진은 "둘이 친하냐"고 장난스럽게 물었고, 기성용은 장모님의 눈치를 살폈다. 한혜진의 어머니가 "친하고 말고가 어디 있느냐"고 답하자 한혜진은 "둘이 오래 같이 살지 않았느냐"며 과거 합가 시절을 언급했다.

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그러자 기성용은 "방귀도 텄다"며 장모님과 허물없이 지내는 사이를 자랑해 웃음을 자아냈다.

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이후 한혜진은 어머니와 시장에서 장을 본 뒤 함께 총각김치를 담갔다. 파를 다듬던 어머니는 "파전을 부쳐줄까. 성용이가 왔을 때 부쳐 먹고 남은 파가 있는데 맛있더라"고 말했다.

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한혜진은 "성용이가 전을 정말 좋아한다. '기전용'이다"라고 너스레를 떨었다. 이어 "내가 요리를 해준 적이 있는데 성용이가 '맛없다. 이거 어디서 시켰어?'라고 했다"며 남편에게 굴욕을 당한 일화를 전해 웃음을 더했다.

한편 한혜진은 8세 연하의 축구선수 기성용과 2013년 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.