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[스포츠조선 조민정 기자] 'YG 패밀리'의 전성기가 다시 돌아올까. 그룹 빅뱅과 2NE1 출신 씨엘(CL)이 같은 날 나란히 신곡을 발표한다. 불과 4시간 간격으로 신곡을 선보이는 데 이어 '2026 마마(MAMA) 어워즈'에도 연이어 출격하면서 과거 YG 황금기를 떠올리게 하고 있다.

20일 빅뱅은 오후 2시 새 디지털 싱글을 선보인다고 기습 발표했다. 씨엘은 오후 6시 신곡 '아이코닉(ICONIC)'을 발표한다. 과거 YG엔터테인먼트를 대표하며 K팝의 전성기를 이끌었던 두 아티스트가 공교롭게 같은 날 가요계에 돌아오는 것.

빅뱅의 컴백은 그야말로 기습적이었다. YG엔터테인먼트는 이날 공식 블로그를 통해 'BIGBANG 2026.11.20. 2PM (KST)'라는 문구가 담긴 포스터를 공개하며 신곡 발매를 알렸다.

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공개된 포스터에는 화려한 액세서리를 착용한 손과 발걸음, 헝클어진 머리카락 등이 흑백으로 담겼다. 멤버들의 얼굴은 물론 신곡 제목과 장르까지 베일에 가려 궁금증을 높였다.

빅뱅은 올해 데뷔 20주년을 맞아 활발한 활동을 이어가고 있다. 지난 4월 미국 코첼라 페스티벌에 출연한 데 이어 8월에는 4년 4개월 만의 신곡 'BiiiG(빅)'를 발표했다. 당시 국내 주요 음원 차트 정상에 오르며 건재함을 과시했다.

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이번 신곡은 불과 3개월 만에 선보이는 후속작이다. 현재 지드래곤, 태양, 대성은 전 세계 20개 도시에서 총 41회에 걸친 월드투어 'XX : COSMOS'를 진행하고 있다.

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씨엘의 컴백 역시 의미가 남다르다. 지난 2021년 솔로 정규앨범 'ALPHA(알파)' 이후 약 5년 만에 새로운 솔로 음악을 선보이기 때문.

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씨엘은 지난 13일 프로듀서 테디가 이끄는 더블랙레이블과 전속계약을 체결하며 화제를 모았다. 2NE1의 'Fire', '내가 제일 잘 나가' 등 다수의 히트곡을 함께했던 테디와 재회한 만큼 새로운 음악적 시너지에도 기대가 쏠리고 있다.

씨엘의 신보에는 타이틀곡 '아이코닉'과 '세이 잇 투 마이 페이스(SAY IT TO MY FACE)'가 수록됐다. 앞서 공개된 콘셉트 사진에서는 바닥까지 내려오는 긴 백발과 뱀 문양이 들어간 화이트 의상을 선보이며 강렬한 변신을 예고했다.

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두 사람의 동시 컴백은 과거 YG 패밀리의 황금기를 떠올리게 한다.

빅뱅과 2NE1은 2000년대 후반부터 2010년대까지 YG를 대표하는 아티스트로 활약했다. 2011년 열린 'YG 패밀리 콘서트'에서는 두 팀을 비롯해 세븐, 거미, 싸이, 타블로 등이 한 무대에 올라 당시 소속 가수들의 막강한 존재감을 보여줬다.

15년이 흐른 현재 씨엘은 더블랙레이블에서, 빅뱅은 YG를 통해 각각 신곡을 발표하지만 같은 날 컴백한다는 사실만으로도 그 시절을 기억하는 음악 팬들의 관심을 끌 만하다.

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또 두 아티스트는 일본 오사카에서 열리는 '2026 마마 어워즈' 무대에도 나란히 이름을 올렸다. 씨엘은 20일 첫날 공연에, 빅뱅은 21일 둘째 날 공연에 출연한다.

같은 날 신곡을 발표하고 이틀 연속 대형 시상식 무대에 오르는 빅뱅과 씨엘. 각자의 자리에서 활동을 이어온 두 아티스트가 과거 YG 패밀리의 영광을 다시 재현할 수 있을지 관심이 쏠린다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com