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[스포츠조선 박아람 기자] 트로트 가수 장윤정이 어린 시절 아버지에게 배웠던 엄격한 식사 교육과 젓가락질 훈련을 떠올리며 솔직한 이야기를 전했다.

장윤정은 지난 19일 자신의 유튜브 채널 '장공장장윤정'에 공개된 영상에서 아버지에게 식사 예절을 배웠던 과거를 회상했다.

영상에서 장윤정은 식사를 하던 중 자신의 먹는 모습에 대한 주변 사람들의 반응을 언급했다. 그는 "(사람들이) 내가 먹는 걸 되게 좋아하시더라. 맛있게 먹는 그게 뭐냐. 기준이 뭐냐"라며 어떤 점을 좋게 봐주는 것인지 궁금해 했다.

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이에 제작진이 "깔끔하게 드시고, 표정이 워낙 다양하니까 그게 좋다"라고 답하자 장윤정은 식사 습관 역시 아버지에게 배운 것이라고 밝혔다. 그는 "먹는 것도 아빠한테 배웠다. 식사 예절을 숟가락으로 맞아 가며 배운 거다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 "내가 밥 먹다가 쩝쩝대거나 휘젓거나 하면 숟가락으로 마빡을 때렸다"라고 덧붙이며 아버지의 엄격했던 교육 방식을 떠올렸다. 그러면서 "숟가락으로 마빡을 그렇게 때려서 내 이마가 넓어진 것 같다"고 덧붙여 폭소를 유발했다.

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젓가락질을 고치기 위해 특별한 훈련을 받았던 기억도 꺼냈다. 장윤정은 "내가 아직도 젓가락질을 못하지 않나. 아빠가 내가 학교를 갔다 오면 까만 콩을 빈 접시에 놓고 기다렸다. 시간 되면 아빠가 원하는 모양으로 잡고 콩을 날랐다. 그것만 하고 밥 먹을 때는 내가 편한 대로 했다. "라고 설명했다.

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아버지는 당시 젓가락질을 제대로 익히지 않으면 훗날 후회하게 될 것이라고 당부했지만, 장윤정은 결국 습관을 바로잡지 못했다고 털어놨다. 그는 "아빠가 젓가락질을 그렇게 하면 나중에 후회한다고 하셨다. 이렇게 이상하게 젓가락질 하면 사람들이 가정교육 못 배웠다고 한다고도 했다. 그때 배웠어야 되는데 지금 그게 너무 후회가 된다"라고 아쉬움을 드러냈다.

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또한 "의례해야 되는 숙제처럼 그것만 넘기고 내가 편한대로 했다. 그렇게 되니까 안 고쳐져 지더라"라고 솔직하게 고백했다.

한편 장윤정의 모친 육모 씨는 2024년 9월부터 2025년 8월까지 지인에게 딸 장윤정을 언급하며 투자를 권유해 총 3100만원을 가로챈 혐의로 기소됐다. 서울동부지법은 지난 9월 1심에서 육씨에게 징역 10개월을 선고했으며, 검찰은 앞서 8월 27일 열린 결심공판에서 징역 1년 6개월을 구형했다. 이에 육씨는 1심 판결에 불복해 항소했으며, 지난 11월 19일 항소심 첫 공판에서 공소사실을 모두 인정하고 반성의 뜻을 밝혔다.

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tokkig@sportschosun.com