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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 전소미가 의상 논란에 대해 억울함을 토로했다.

걸그룹 아이오아이(I.O.I)는 지난 14~15일 양일간 서울 고척스카이돔에서 열린 'MMA2026' 무대에 올랐다.

지난 5월 데뷔 10주년을 맞아 완전체로 컴백했던 아이오아이는 이번 시상식에서 다시 한번 뭉쳐 화려한 무대를 펼쳤다.

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하지만 완전체의 감동도 잠시, 뜻밖의 논란이 불거졌다. 흰색 의상을 입은 멤버들과 달리 센터인 전소미만 검은색 의상을 입은 것. 전소미가 센터인 만큼 의상 포인트가 다른 점이 문제될 것이 없다는 의견도 있었지만 일부 팬들은 "혼자 주목 받고 싶은 거냐"며 불편한 시선을 내비쳤다.

이에 전소미는 라이브 방송을 통해 직접 해명에 나섰다. 전소미는 "저는 그 누구보다도 튀고 싶지 않다. 전 융화가 좋다"고 밝혔다.

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전소미는 "'제가 좀 더 예쁜 옷을 입어야지' 이런 거 전혀 아니다. 'MMA2026'도 스타일리스트가 다 똑같았다. 진짜 그러려고 했던 것도 아니고 올블랙이면 더 튀지도 않다. 반짝이는 요소도 없었다. 그래서 나는 오히려 '나 너무 안 보이는 거 아니냐'고 걱정했다"고 억울한 마음을 드러냈다.

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wjlee@sportschosun.com