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[스포츠조선 이우주 기자] '더 시즌즈-성시경의 고막남친'이 장르를 넘나드는 음악들로 눈과 귀를 즐겁게 한다.

20일 방송되는 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 썸데이(Someday), 허각, 김하온(HAON), 한로로가 출연한다.

썸데이(정세영·원택·라도)는 최고 시청률 32.9%를 기록했던 2009년 드라마 '꽃보다 남자'의 OST '알고있나요' 무대를 2026년 버전으로 선보인다. 앞서 '해피투게더'에 출연해 MC 유재석의 극찬을 받았던 썸데이는 데뷔 이래 첫 지상파 음악방송 출연에 "꿈꾸는 것 같다"며 감격스러운 소감을 전한다. 발매 당시 인기에 힘입어 미니홈피 BGM 차트 1위에도 올랐던 썸데이는 방송 활동을 하지 못했던 속사정과 팀 결성 비하인드까지 모두 털어놓는다. 또한 썸데이만의 보컬 케미가 돋보이는 무대로 풍성한 볼거리를 선사한다.

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허각은 '고음 끝판왕'으로 불리는 대표곡 '나를 사랑했던 사람아'를 가창하며 현장을 사로잡는다. 약 24kg 감량에 성공한 허각은 "성시경의 영향으로 회를 먹었다"며 다이어트 비법을 털어놓는다. 이에 성시경은 요요를 막는 법을 공유하며 체중 관리에 대한 공감대를 형성한다. 2010년 '슈퍼스타K'에서 우승한 뒤 이듬해 '불후의 명곡'을 통해 성시경과 만난 허각은 당시 '내게 오는 길' 무대를 앞두고 "바보같이 순수하게 불러라"는 조언을 들었던 일화를 공개한다. 이에 성시경은 15년 만에 그 조언의 진짜 의미를 밝혀 궁금증을 자아낸다.

'쇼미더머니12' 우승자 김하온은 경연곡 'ON to the next(온 투 더 넥스트)'로 강렬한 무대를 펼친다. 15세 때 힙합에 빠진 뒤 '고등래퍼'를 통해 이름을 알리기까지의 이야기도 풀어놓는다. 특히 자신의 음악에 영향을 준 래퍼로 빈지노를 꼽으며 그의 곡을 라이브로 소화해 남다른 '리스펙트'를 표한다. 최근 화제를 모은 존박의 '햄버거 주문' 랩이 AI 김하온 버전으로도 인기를 얻는 가운데, 김하온은 직접 스피커를 들고 '본인 등판'에 나선다. "존박이 MR을 보내주셨다"며 가사를 재치 있게 개사한 라이브로 유쾌한 재미를 더할 예정이다.

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한로로는 듀엣 코너 '두 사람'의 32번째 게스트로 출연해 대표곡 '0+0'을 성시경과 함께 부르며 감미로운 호흡을 맞춘다. 약 반년 만에 '성시경의 고막남친'을 찾은 한로로는 그 사이에 글로벌 록 페스티벌 '서머 소닉'에 출연한 소감과 현지 관객들의 반응에 대한 생생한 후일담도 들려준다. 또한 한로로는 밴드 걸의 '아스피린'을 자신만의 감성으로 재해석하는데, 이를 지켜본 성시경 역시 "아빠 미소를 짓게 된다"며 칭찬을 아끼지 않았다고. 한로로가 선보일 또 다른 매력의 무대는 이날 본방송에서 확인할 수 있다.

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한편, KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'은 20일 밤 10시 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com