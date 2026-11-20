◇'더 시즌즈-성시경의 고막남친'. 이미지 제공=KBS

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[스포츠조선 김소형 기자] 가수 허각이 성시경의 다이어트 방법을 참고해 체중 감량에 나섰다고 밝혔다.

20일 방송되는 KBS 2TV '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에 출연하는 허각은 약 24㎏ 감량에 성공한 근황을 공개한다.

허각은 다이어트 비결에 대해 "성시경의 영향으로 회를 먹었다"고 밝혀 눈길을 끈다. 이에 성시경은 자신의 경험을 바탕으로 요요를 막는 방법까지 공유하며 체중 관리에 대한 공감대를 형성한다.

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허각은 과거 여러 차례 다이어트를 시도했지만 요요현상으로 오히려 체중이 더 늘었다고 고백한 바 있다. 특히 굶거나 극단적인 방법으로 체중을 줄이다 건강까지 악화됐다고 털어놓기도 했다.

성시경 역시 올해 약 10㎏ 감량에 성공해 화제를 모았다. 지난 1월 초 95㎏이었던 체중을 3월 중순 85.3㎏까지 줄였으며, 화장품 광고 모델로 발탁된 것을 계기로 다이어트를 결심했다고 밝혔다.

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앞서 성시경은 달걀과 고구마, 광어회 위주로 식사하고 테니스와 스쿼트 등 운동을 병행했으며, 광고 촬영 당시에는 하루 세 차례 운동하기도 했다고 밝힌 바 있다. 이후에도 첫 끼로 달걀을 챙기는 등 감량한 체중을 유지하기 위한 관리를 이어가는 것으로 알려졌다.

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한편 성시경은 지난 13일 '고막남친'에 출연한 규현에게 헤드 스파 10회를 선물한 이유에 대해 자신도 무리한 다이어트로 머리숱이 줄어드는 경험을 했다며 후배들의 탈모 예방을 챙기고 싶었다고 설명하기도 했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com