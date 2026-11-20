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[스포츠조선 조윤선 기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용이 아들 면접 교섭을 둘러싼 법적 절차를 마치고 아들과 만나게 됐다.

고지용의 소속사 관계자는 20일 "소속사로서 너무 기쁜 소식을 전하게 돼 영광"이라며 "고지용 님이 오늘로 소송이 끝나고 법원을 나서는 사진으로 여러분에게 인사를 대신한다"고 전했다.

이와 함께 법원을 나서는 고지용의 뒷모습이 담긴 사진을 공개했다. 이어 "아들을 만나게 된 고지용이 만감이 교차해서 정면 사진은 찍지 않았다"고 설명했다.

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소속사 측은 "같이 기뻐해 주시고 가족 모두에게 앞으로 평안함과 기쁨만 넘치길 바라주시면 감사하겠다"며 고지용과 가족을 향한 응원을 당부했다. 다만 구체적인 면접 교섭 일정이나 소송 결과의 세부 내용은 공개하지 않았다.

앞서 고지용은 전처인 가정의학과 전문의 허양임과 아들 면접 교섭 문제를 두고 법적 절차를 밟아왔다. 그는 지난 16일 유튜브 채널 '원마이크'에 출연해 해당 소송이 양육비 미지급에 관한 것이 아니라 아들과의 만남을 위한 면접교섭권 소송이라고 강조했다.

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고지용은 합의 이혼 당시 정기적인 면접 교섭 횟수를 정하지 않고 서로 시간이 될 때 아들을 만나기로 했으나, 기준이 모호해지면서 만남이 점차 어려워졌다고 설명했다. 이에 한 달에 몇 차례 아들을 만날지 명확하게 정하기 위해 법원의 판단을 구한 것이라고 밝혔다.

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허양임 측은 "이혼 당시 정기적인 면접 교섭에 관한 별도의 정함은 없었다"며 "최근 고지용 씨로부터 내가 승재에 대한 면접 교섭 권한을 부당하게 제한하고 있다는 주장이 있어, 내가 먼저 법원에 면접 교섭 심판 청구를 한 상태"라고 밝혔다. 그러면서 향후 법원의 결정에 따라 면접 교섭을 성실히 진행하겠다는 입장을 전했다.

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양측의 주장이 엇갈리며 갈등을 빚었지만, 소속사가 법적 절차의 종료와 부자의 만남을 알리면서 고지용은 다시 아들과 관계를 이어갈 수 있게 됐다.

한편 고지용과 허양임은 2013년 결혼해 이듬해 아들을 품에 안았다. 두 사람은 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 가족의 일상을 공개했으나 2024년 합의 이혼했다.