Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 가수 겸 배우 박유천이 1인당 45만원에 육박하는 고가 디너쇼로 논란에 휩싸였지만 티켓 가격을 그대로 유지한 채 일반 예매까지 확대했다. 기존 유료 팬클럽 회원에게만 허용했던 티켓 구매 기회를 비회원에게도 개방하면서 다시 한번 관심을 모으고 있다.

20일 일본 공식 팬클럽 '유니버스(YUNIVERSE)' 등에 따르면 박유천은 내년 2월 일본 도쿄와 오사카에서 개최하는 'PARK YUCHUN Dinner Show 2027'의 일반 예매를 오는 26일 오후 6시부터 진행한다.

이번 일반 판매에는 유료 팬클럽 회원이 아닌 무료 회원과 해외 거주자도 신청할 수 있다. 다만 두 도시 모두 일반 판매 물량은 소량으로 구체적인 신청 방법은 추후 공개될 예정이다.

Advertisement

눈길을 끄는 건 여전히 높은 티켓 가격이다. 박유천의 디너쇼는 전석 지정석으로 1장당 5만2000엔, 배송비와 수수료 1500엔을 더하면 총 5만3500엔이다. 한화로 약 44만7000원에 달하는 금액이다.

앞서 해당 공연의 티켓 가격이 공개되자 국내 정상급 가수들의 호텔 디너쇼가 통상 20만~30만원대에 형성되는 것과 비교해 지나치게 비싸다는 지적이 제기됐다. 반면 일본 현지 디너쇼 시장의 가격대를 고려해야 한다는 반응도 나왔다.

Advertisement

그러나 이 같은 고가 논란에도 티켓 가격에는 변동이 없었다. 오히려 팬클럽 유료 회원으로 제한했던 신청 대상을 확대하며 추가 관객 모집에 나선 것이다.

Advertisement

당초 박유천 측은 선예매에서 예정 수량이 모두 소진되면 일반 판매를 진행하지 않을 수 있다고 안내했다. 하지만 지난 18일 박유천은 SNS를 통해 공연장인 호텔 측의 협조로 추가 좌석을 확보했다고 밝혔다.

Advertisement

이에 따라 지난 4일부터 8일까지 유료 회원 선예매를 진행한 오사카 공연에 이어 16일부터 19일까지 접수를 받은 도쿄 공연 역시 일반 판매가 가능해졌다.

이번 디너쇼는 내년 2월 6일 도쿄 그랜드 프린스 호텔 다카나와에서, 13일 오사카 그랜드 프린스 호텔 오사카 베이에서 각각 열린다. 두 공연 모두 오후 1시와 6시 30분, 하루 두 차례 진행되며 참석자 전원에게 박유천과의 기념 촬영 및 선물이 제공된다.

Advertisement

박유천의 고가 디너쇼가 논란이 된 것은 이번이 처음이 아니다. 그는 지난 2024년 2월에도 일본에서 데뷔 20주년 기념 팬미팅과 함께 약 46만원에 달하는 디너쇼를 개최해 입방아에 올랐다. 당시에는 약 4억원대 세금 체납 논란까지 불거진 상황에서 고가의 해외 팬 행사를 진행한다는 점이 비판을 받았다.

앞서 박유천은 2019년 필로폰 투약 혐의로 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받았다. 당시 연예계 은퇴를 공언했으나 이후 활동을 재개했고 현재는 일본과 동남아시아 등을 중심으로 활동을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com