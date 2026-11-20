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[스포츠조선 정유나 기자] 다섯 아들의 엄마인 코미디언 정주리가 후배 한윤서와 만난 자리에서 뜻밖의 임신 해프닝으로 웃음을 안겼다.

정주리는 지난 19일 "즐거운 수다 타임. 시간 가는 줄 모름"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

사진 속 정주리는 한윤서와 카페에서 만나 여유로운 시간을 보내고 있다. 두 사람은 나란히 앉아 친근한 분위기를 자아냈으며, 특히 한윤서가 정주리의 배 쪽에 손을 올린 듯한 포즈가 시선을 사로잡았다.

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이를 본 정주리는 "나 또 임신한 거 마냥"이라며 "근데 손이 왜 배가 아니라 가슴이지"라고 재치 있게 반응해 웃음을 안겼다.

한윤서도 해당 사진을 자신의 SNS에 공유하며 "또 임신 아니고. 다산 기운만 받았어요"라며 '다산의 여왕'이라는 해시태그를 덧붙여 눈길을 끌었다.

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한편 정주리는 2015년 비연예인 남편과 결혼해 슬하에 다섯 아들을 두고 있다. 정주리는 다자녀 청약에 당첨돼 경기도 고양시 덕양구에 있는 43평 한강뷰를 분양받았다고 밝혀 화제가 된 바 있다.

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jyn2011@sportschosun.com