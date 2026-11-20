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[스포츠조선 이우주 기자] '런닝맨' 지예은이 주현영의 텃세를 폭로한다.

오는 22일 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 매 작품마다 강렬한 존재감을 뽐내는 배우 강기영, 주현영과 함께 예측불허 레이스를 펼친다.

이날 '런닝맨'에 첫 출연한 강기영은 초면인 멤버들과도 반갑게 인사를 나누며 시작부터 친근한 매력을 발산했다. 유재석과 함께 있는 강기영의 모습을 유심히 살피던 멤버들은 "도플갱어냐"며 유재석과 양세찬을 잇는 '확신의 안테나상'이라고 덧붙여 현장을 폭소케 했다. 여기에 "안테나상 치고는 잘생겼다"고 덧붙이며 칭찬인지 놀림인지 모를 환영 인사까지 더해 훈훈한 분위기가 이어졌다는 후문이다. 이어 오랜만에 '런닝맨'을 찾은 주현영은 'SNL'에서 선후배로 호흡을 맞췄던 지예은과 반가운 인사를 나눴다. 반가움도 잠시, 지예은은 'SNL' 시절 선배였던 주현영에 대해 '은근한 텃세가 있었다'고 깜짝 폭로했는데 이에 주현영은 당황하는 기색 없이 "조금 있었다"고 맞받아치며 두 사람 사이 은근한 긴장감이 맴돌았다고 한다.

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한편, 이날은 이름 끝에 나란히 '영'이 붙는 강기영, 주현영과 함께 '이익에 아득바득하여 떳떳하지 못하다'는 뜻의 '영영구구'라는 어근을 활용한 레이스가 펼쳐진다. 이번 레이스의 핵심은 최대한 많은 코인을 모아야 했던 평소와 달리 단 하나도 남김없이 '0개'로 만들어야 혜택을 받을 수 있었고, 반대로 코인이 많을수록 벌칙에 가까워지는 룰이었다. 여기에 매 라운드 벌칙이 주어지며, 라운드가 거듭될수록 벌칙 수위까지 높아져 멤버들을 질색하게 만들었다. 반면, 멤버들의 승부욕을 단숨에 끌어올린 것은 다름 아닌 상품 리스트였다. '구'로 시작하는 다양한 상품들이 공개된 가운데, 그중에는 고가의 명품까지 포함되어 있던 것인데 벌칙은 점점 독해지고, 상품은 커지는 상황에서 멤버들은 코인을 남김없이 비워내기 위한 치열한 눈치 싸움을 벌였다.

과연 멤버들은 점점 강해지는 벌칙을 피하고 빈손으로 명품을 손에 넣을 수 있을지, '영영구구' 레이스는 오는 22일 일요일 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 공개된다.

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wjlee@sportschosun.com