Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 빅뱅이 끝까지 베일에 감췄던 신곡의 정체를 공개했다. 데뷔 20주년을 맞아 기습 발표한 신곡의 제목은 다름 아닌 '기립(GiiiRIP)'이었다.

빅뱅은 20일 오후 2시 각종 음원 사이트를 통해 새 디지털 싱글 '기립(GiiiRIP)'을 발매했다. 지난 8월 발표한 'BiiiG(빅)' 이후 불과 3개월 만에 선보이는 신곡이다.

앞서 YG엔터테인먼트는 이날 자정 공식 블로그에 'BIGBANG 2026.11.20. 2PM (KST)'라는 문구가 담긴 티저 포스터를 깜짝 공개했다. 발매까지 불과 14시간을 남겨둔 시점이었지만 신곡 제목과 장르조차 공개하지 않아 궁금증을 자아냈다.

Advertisement

공개된 흑백 포스터에는 화려한 액세서리를 착용한 손과 발걸음을 내딛는 듯한 실루엣, 헝클어진 머리카락 등이 담겼다. 멤버들의 얼굴을 드러내지 않은 채 신곡에 대한 기대감을 높인 것이다.

이후 베일을 벗은 신곡 '기립'은 강렬한 일렉트로닉 사운드와 타격감 있는 비트가 어우러진 힙합 곡이다. 경쾌한 고음 멜로디와 묵직한 저음 파트가 대비를 이루며, 폭발적인 후렴으로 빅뱅 특유의 에너지를 담아냈다.

Advertisement

제목 '기립'에는 빅뱅의 남다른 자신감이 담겼다. 등장만으로 사람들을 일어서게 만드는 자신들의 존재감을 표현한 것으로 데뷔 20년이 지나도 현재에 안주하지 않고 새로운 음악을 선보이겠다는 포부를 담았다.

Advertisement

이번 신곡에는 지드래곤이 작사와 작곡에, 태양이 작사에 참여했다. 여기에 빅뱅의 수많은 히트곡을 함께했던 프로듀서 테디(TEDDY)가 다시 의기투합하며 음악적 색깔을 완성했다.

Advertisement

또한 세계적인 뮤지션 퍼렐 윌리엄스와 채드 휴고가 작업한 히트곡 'Milkshake'의 일부 음악적 요소를 재해석하는 인터폴레이션 기법을 활용해 색다른 재미를 더했다.

빅뱅은 올해 데뷔 20주년을 맞아 활발한 활동을 이어가고 있다. 지난 8월 발표한 'BiiiG'으로 4년 4개월 만에 완전체 신곡을 선보였으며, 당시 국내 주요 음원 차트 정상에 오르며 여전한 저력을 입증했다. 불과 3개월 만에 또 다른 신곡 '기립'을 선보이며 데뷔 20주년의 열기를 이어가게 됐다.

Advertisement

한편 지드래곤, 태양, 대성으로 활동 중인 빅뱅은 데뷔 20주년 월드투어 'XX : COSMOS'를 진행하고 있다. 오는 21일에는 일본 오사카 교세라 돔에서 열리는 '2026 MAMA AWARDS' 무대에 오른다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com