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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 조세호가 조직폭력배 친분 의혹이 불거진 지 11개월 만에 유튜브를 통해 본격적인 활동 재개에 나선 가운데, 아내가 직접 남편의 채널 구독을 호소하며 내조에 나섰다.

조세호의 아내는 지난 19일 자신이 운영 중인 SNS를 통해 조세호의 유튜브 영상을 공유하며 "구독 제발 제발이라는 감정"이라는 글을 남겼다. 남편의 새로운 출발에 힘을 보태기 위해 직접 채널 홍보에 나선 것이다.

앞서 조세호는 지난 5일 유튜브를 채널을 '모르는데 어떻게 가요'로 개편한 뒤 첫 영상으로 자신을 둘러싼 논란에 대해 사과한 뒤 앞으로의 활동 계획을 전하며 복귀를 알렸다.

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하지만 대중의 반응은 아직 기대에 미치지 못하는 분위기다. 첫 영상은 공개 약 2주가 지난 현재 조회수 약 6만6000회를 기록하고 있으며, 지난 19일 공개된 영상 역시 약 1만1000회에 머물렀다.

구독자 수 증가 폭도 크지 않다. 채널 개편 전 약 11만2000명이었던 구독자는 현재 약 11만4000명으로, 2주 사이 약 2000명 늘어나는 데 그쳤다. 활동 재개를 알렸지만 아직 눈에 띄는 반응을 얻지 못하자 아내가 직접 구독을 호소하고 나선 것으로 보인다.

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조세호는 지난해 12월 조직폭력배 연루 의혹에 휩싸였으나, 금품 수수 등은 부인했다. 이후 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'과 KBS2 '1박 2일'에서 하차했으며, 출연 중인 넷플릭스 예능 '도라이버' 시즌6도 오는 21일 종영을 앞두고 있다.

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이런 가운데 아내는 직접 SNS를 개설해 남편의 일상을 공유하는 등 꾸준히 응원을 보내왔다. 이번에는 유튜브 구독까지 공개적으로 부탁하며 든든한 지원군 역할을 자처한 셈이다.

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논란 이후 유튜브를 통해 다시 대중과 소통하기 시작한 조세호가 아내의 적극적인 내조 속에 얼어붙은 여론을 돌리고 활동을 재개할 수 있을지 관심이 쏠린다.

anjee85@sportschosun.com