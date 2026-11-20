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[스포츠조선 백지은 기자] 장나라와 김혜윤의 새로운 법정 워맨스가 펼쳐진다.

20일 서울 양천구 목동 SBS 사옥에서 SBS 새 금토극 '굿파트너2' 제작발표회가 열렸다.

'굿파트너'는 이혼이 천직인 스타변호사와 이혼은 처음인 신입변호사의 차갑고 뜨거운 휴먼 법정 오피스 드라마로, 2024년 방영 당시 최고 전국 17.7%, 수도권 18.7%의 최고 시청률(닐슨코리아 집계기준)을 기록하며 큰 화제를 모았던 작품이다.

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20일 서울 목동 SBS사옥에서 SBS 새 금토드라마 '굿파트너2' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 장나라. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.20/

새롭게 시작되는 시즌2는 이혼과 독립 후 새로운 2막을 시작한 이혼 전문 변호사 차은경(장나라)과 이혼에 진심인 경력직 변호사 강혜성(김혜윤)이 서로의 굿파트너가 되어 펼치는 사이다 이혼쇼를 다룬다. 이혼 전문 변호사 최유나 작가가 다시 한번 집필을 맡았고 서민정 감독이 메가폰을 잡았다.

서 감독은 "시즌1의 장점을 계승하면서도 각 회차가 몰입감 있게 보일 수 있게 연출했다. 새로 들어온 캐릭터 플레이로 다채로움을 더했다. 어둡고 센 사연도 많지만 유쾌한 면도 담고 싶었다"고 소개했다.

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장나라는 "시즌1의 미덕을 가져가고 싶었다. 내가 그만큼 재미있게 할 수 있을까 걱정도 많이 됐다. '모범택시'를 3번이나 찍은 이제훈 씨가 대단해보였다. 존경스럽다"고 겸손한 모습을 보였다.

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또 '2024 SBS 연기대상'에서 데뷔 22년 만에 첫 연기대상을 수상한 것에 대해서는 "대상 부담감은 없었다. 다만 시청자분들이 얼마나 재미있게 봐주실지에 대한 생각이 있었다. 팀으로서, 시청률 면에서 좋았으면 한다"고 털어놨다.

20일 서울 목동 SBS사옥에서 SBS 새 금토드라마 '굿파트너2' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 김혜윤. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.20/

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시즌1에서 장나라와 워맨스 호흡을 맞췄던 남지현 대신 김혜윤이 새롭게 합류, 또 다른 결의 워맨스 활약을 예고했다.

서 감독은 "김혜윤은 사람 자체가 사랑스러워서 스태프가 '공주님'이라고 했을 정도다. 덕분에 기쁘고 행복하게 촬영할 수 있었다"라고, 장나라는 "시즌1과는 또 다른 느낌이다. 차은경은 전 시즌에서 '자낳괴(자본주의가 낳은 괴물)'이라는 말을 들었을 만큼 여전히 냉정하지만 의뢰인의 삶과 소송 후의 인생에 더 집중하게 되면서 전 시즌보다 가슴 따뜻한 면을 많이 보인다. 김혜윤은 누구와 연기 해도 사이가 좋을 수밖에 없고 호흡이 잘 맞을 수밖에 없는 사람이다. 함께하는 내내 즐거웠다"고 칭찬했다.

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김혜윤은 "부담감을 설렘으로 승화하려 노력했다. 법정물을 필모그래피에 꼭 남기고 싶었다. 장르, 전문직을 연기하고 싶다는 배우로서의 욕심이 있었다"며 "장나라 선배님과 같이 연기하며 눈빛 연기를 배우고 싶었다. 장나라 선배님과 차은경 대표님의 눈빛이 극명하게 달랐다. 선배님과 함께 연기할 수 있어 행복했고 영광이었다"고 밝혔다.

20일 서울 목동 SBS사옥에서 SBS 새 금토드라마 '굿파트너2' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 표지훈. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.20/

시즌1에서 병아리 변호사 전은호 역을 맡았던 표지훈은 "유쾌 통쾌를 맡고 있다. 빠른 퇴근을 원하지만 의뢰인들의 통역사 역할을 한다. 이번 시즌을 보시면서도 '아 내가 이래서 시즌1을 좋아했지'라는 느낌을 드릴 수 있는 역할을 하고 싶었다"고 말했다.

박해진은 법무법인 태수의 대표 변호사이자 차은경의 라이벌인 박태수 역을 맡아 2023년 SBS 드라마 '국민사형투표' 이후 3년 만에 브라운관에 복귀했다. 그는 "요즘 같은 불경기에 작품을 거절할 사람은 아무도 없다. 확실히 배우는 현장에 있어야 행복하다. 병약한 이미지에서 탈피하고 싶어 태닝도 했다. 시즌1의 흥행에 대한 부담이 있었다. 대본을 봤을 때 자칫 제 캐릭터만 튈 것 같다고 느꼈지만 나쁘지 않을 것 같았다. 오랜만에 연기가 재미있다는 생각을 했다"고 말했다.

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20일 서울 목동 SBS사옥에서 SBS 새 금토드라마 '굿파트너2' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 박해진. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.20/

작품은 이날 오후 9시 50분 첫 방송된다.

표지훈은 "대표가 된 차은경의 모습을 중점적으로 봐달라"고, 박해진은 "에피소드 속 차은경과 강혜성의 서사에 집중해달라"고, 김혜윤은 "서로에게 굿파트너가 되어가는 과정을 봐달라"고, 장나라는 "캐릭터마다 색깔이 다르다. 정말 최선을 다했다"고 어필했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com