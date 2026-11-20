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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 스피카 출신 양지원이 혼전임신과 결혼 소식을 동시에 알린 지 3개월 만에 만삭 화보를 공개했다. 8살 연상 남편 양준모와 다정한 모습을 선보인 가운데 배만 볼록하게 나온 D라인이 눈길을 끌었다.

뮤지컬 배우 양준모는 지난 19일 자신의 SNS에 "오늘 하루~"라는 짧은 글과 함께 아내 양지원과 촬영한 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 두 사람은 화이트 니트 의상을 맞춰 입고 손을 꼭 잡은 채 행복한 미소를 짓고 있다. 크리스마스트리를 배경으로 촬영한 사진에는 작은 아기 신발과 태명 '순종이'라는 문구까지 등장해 곧 태어날 2세를 향한 설렘을 드러냈다.

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앞서 양지원과 양준모는 지난 8월 31일 결혼식을 올렸다. 당시 두 사람은 결혼과 임신 소식을 동시에 발표해 화제를 모았다.

1988년생인 양지원은 "원래는 내년 초로 결혼을 계획하고 있었는데요. 너무나 감사하게도 저희에게 새 생명을 주셔서 내년, 마흔에 제가 엄마가 됩니다. 그래서 조금 앞당겨 식을 올립니다"라며 혼전임신 사실을 직접 알렸다.

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특히 1980년생인 양준모는 결혼 발표 당시 지난 2023년 전처와 이혼한 사실도 뒤늦게 공개했다. 이혼 3년 만에 8살 연하 양지원과 재혼하게 된 사실이 알려지면서 관심을 모았다.

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양지원은 지난 5일에도 임신 27주 차 근황을 공개하며 "긴머리 안녕. 7년 만에 단발"이라고 밝힌 바 있다. 당시 레깅스를 착용한 채 볼록한 D라인을 드러내며 출산을 기다리는 일상을 공유했다.

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이번 부부 화보를 접한 누리꾼들은 "너무 예쁜 부부", "배만 나온 임산부", "단발머리 지원도 예뻐요", "정말 아름답다" 등의 반응을 보이며 축하를 전했다.

한편 양지원은 2012년 그룹 스피카로 데뷔한 뒤 배우로 활동 영역을 넓혔다. 양준모는 뮤지컬 '영웅', '레미제라블', '명성황후' 등에 출연한 뮤지컬 배우로 현재 대학에서 후학을 양성하고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com