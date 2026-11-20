사진 제공=SBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 콘텐츠미디어그룹 NEW(넥스트엔터테인먼트월드)의 콘텐츠제작사업 계열사 스튜디오앤뉴가 제작한 SBS 새 금토드라마 '굿파트너2'가 시청자들과 만난다.

'굿파트너'(극본 최유나, 연출 서민정, 기획 스튜디오S·스튜디오앤뉴·아티스트컴퍼니)는 스튜디오앤뉴의 차별화된 기획력과 제작 역량을 보여준 대표작이다. 지난 2024년 방송된 시즌1은 전국 최고 시청률 17.7%를 기록하며 작품성과 대중성을 동시에 인정받았다. 특히 현직 이혼 전문 변호사인 최유나 작가의 현실적인 스토리텔링과 탄탄한 캐릭터 서사로 시청자들의 공감을 이끌어내며 큰 인기를 얻었다. 이 같은 성과를 바탕으로 2년 만에 후속 시즌까지 제작되며 인기 IP의 가치를 확장했다.

'굿파트너2'는 이혼이 '체질'인 대표 변호사 차은경(장나라)과 이혼에 '진심'인 경력직 변호사 강혜성(김혜윤)이 서로의 굿파트너가 되어 펼치는 사이다 이혼쇼다. 시즌1에 이어 최유나 작가가 집필을 맡았으며, 감각적이고 섬세한 연출의 서민정 감독이 새롭게 합류했다. 여기에 전작으로 '2024 SBS 연기대상' 대상을 거머쥔 장나라와 대세 배우 김혜윤이 호흡을 맞춰 새로운 워맨스를 선보인다. 넷플릭스를 비롯해 라쿠텐 비키, 뷰 등 주요 OTT 플랫폼을 통해 공개되며 글로벌 시청자들과의 접점을 넓힐 계획이다.

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스튜디오앤뉴는 SBS '굿파트너', JTBC '닥터 차정숙' 등 장르와 플랫폼을 넘나드는 화제작을 선보이며 국내 대표 콘텐츠 제작사로서 입지를 다져왔다. 특히 디즈니+와의 장기 콘텐츠 파트너십에 이어 아티스트컴퍼니와 공동제작 계약을 체결하며 사업 기반을 확장하고 있다. 양사의 기획·제작 노하우와 크리에이터 네트워크를 결합한 '굿파트너2'는 이러한 전략적 협업의 성과를 보여줄 작품으로 주목받고 있다.

스튜디오앤뉴는 '굿파트너2'를 비롯해 '해시의 신루', '소주의 정석' 등 차기 라인업을 확보하며 콘텐츠 제작사업 확대에 속도를 내고 있다. 인기 IP의 후속작부터 새로운 소재와 장르의 신작까지 포트폴리오를 다각화하고, 국내외 주요 플랫폼과의 협업을 바탕으로 지속적인 작품 공급 기반을 구축한다는 전략이다.

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이승원 스튜디오앤뉴 대표는 "'굿파트너2'는 신뢰하는 제작진들의 뛰어난 호흡이 만들어낸 결과"라며 "최유나 작가를 비롯해 실력과 트렌드를 겸비한 크리에이터들과 함께 다채로운 작품을 선보이며 새로운 흥행 IP를 지속적으로 확보해나갈 것이다"라고 밝혔다.

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한편 '굿파트너2'는 20일 오후 9시 50분 SBS에서 첫 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com