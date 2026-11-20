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[스포츠조선 조윤선 기자] 강재준이 40kg 감량 비결로 슬로우 러닝을 꼽았다.

오는 21일 방송되는 JTBC '아는 형님'에는 지누션 션, 개그맨 강재준, 에이핑크 오하영, 우주소녀 다영이 출연한다.

이날 강재준은 "몸무게가 120kg까지 쪘는데 슬로우 러닝을 시작해 80kg대까지 감량했다"며 자신에게 맞는 러닝 방법으로 다이어트에 성공한 사연을 털어놓는다.

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이에 션은 "멈추지 않고 40분 이상 꾸준히 달려야 살이 빠진다"며 자신만의 체중 관리 비법을 공유해 관심을 모았다.

또한 션은 "1년간 세계 7대 마라톤을 모두 뛰었다. 작년과 올해로 총 두 차례 완주했다"며 남다른 마라톤 열정을 드러냈다.

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이어 직접 세계 7대 마라톤 완주 메달을 보여주자 현장에서는 감탄이 터져 나왔다는 후문.

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오하영은 러닝부터 축구, 등산까지 섭렵하며 운동 마니아로 살고 있는 근황을 전한다. 이와 함께 내년 에이핑크의 컴백 소식까지 알려 팬들의 기대를 한껏 높인다. 그러면서 "그 시절 아이돌들은 개인기를 준비해야 했다"며 연습생 시절 예능 출연을 위해 준비했던 난센스 퀴즈를 출제해 교실을 웃음바다로 만든다.

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그런가 하면 다영은 "같은 소속사였던 씨스타 선배들의 영향으로 회사에서 12cm 힐을 신고 다니는 게 필수였다"며 일일 형님으로 함께한 소유와 특별한 워킹을 선보였다.

션, 강재준, 오하영, 다영이 출연하는 '아는 형님'은 21일 밤 9시에 방송된다.